“رحو” في الجهاز الفني لِفريق إفريقي كبير

أعلنت إدارة نادي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية، الإثنين، عن تعيين التقني الجزائري واللاعب الدولي السابق سليمان رحو، ضمن الجهاز الفني لِفريقها الكروي.

وسيشغل سليمان رحو منصب مدرب مساعد، ويعمل رفقة التقني والمدرب الرئيس الفرنسي فرانك دوما.

وأضاف بيان إدارة نادي مازيمبي الكونغولي أن مدّة عقدَي سليمان رحو وفرانك دوما موسمَين لِكليهما. على أن يبدأ التقنيان عملهما هذا الثلاثاء.

وسبق لِلتقنيَين سليمان رحو (45 سنة) وفرانك دوما (53 سنة) أن عملا سويا، وفي المنصبَين ذاتهما، وذلك في فريق شباب بلوزداد ما بين جانفي 2020 ومارس الماضي.

وفضلا عن البطولة والكأس الكونغوليتَين، تنتظر المدرب فرانك دوما ومساعده سليمان رحو في فريق مازيمبي، منافسة رابطة أبطال إفريقيا انطلاقا من سبتمبر المقبل.

ويُعدّ فريق مازيمبي الكونغولي أحد أقوى أندية إفريقيا، حيث حاز 5 كؤوس في رابطة أبطال إفريقيا (آخرها عام 2015)، ولقبَين في كأس “الكاف”، وكأس إفريقيا للأندية الفائزة بِالكؤوس (منافسة لم يعد لها وجود)، و3 ألقاب للكأس الإفريقية الممتازة، و19 لقبا في البطولة المحلية (آخرها في الموسم الماضي)، و5 كؤوس محلية. كما بلغ نهائي مونديال الأندية عام 2010.