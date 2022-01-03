رحيل أحد أبرز الاعلاميين خلال أزمة 2009 بين الجزائر ومصر

توفيّ صبيحة الاثنين الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم حجازي، عن عمر يناهز 68 سنة، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن حجازي نقل الأسبوع الماضي إلى العناية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية، حيث كان يعاني توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى.

واشتهر حجازي كثيرا لدى الجزائريين في ما يسمى أزمة أم درمان سنة 2009، والتي انطلقت بمناسبة لقاء العودة في القاهرة، لحساب تصفيات مونديال 2010، وبلغت ذروتها في المباراة الفاصلة التي جرت بين المنتخبين في أم درمان، والتي حسمها “الخضر” بهدف عنتر يحي.