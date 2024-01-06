رحيل أسطورة البرازيل ماريو زاغالو

توفي ماريو زاغالو، المتوج بكأس العالم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب، عن عمر يناهز 92 سنة، وفقا لما نشر على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، السبت.

وكان زاغالو، أحد الركائز الأساسية لمنتخب “السيليساو”، بطل العالم مرتين عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وغارينشا.

ودخل الأسطورة زاغالو بعد الاعتزال عالم التدريب، وأشرف على تدريب منتخب البرازيل بطل العالم عام 1970 والذي يعتبر أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الإطلاق، مع بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

رحيل “البروفسور” زاغالو عاشق التتويج في المونديال كان البرازيلي ماريو زاغالو الذي توفي الجمعة عن 92 عاماً ركناً رئيساً في نجاحات #البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، وساهم في ارتقائها إلى قمة اللعبة إلى جانب جيل من الموهوبين.https://t.co/Ce71w7Axro #فرانس_برس pic.twitter.com/YqJ8d1kpfC — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 6, 2024

وكان زاغالو في كأس العالم 1998، على رأس الإدارة الفنية لسيليساو الذي تأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة.

وشغل زاغالو في مونديال 1994 منصب مساعد المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، خلال رابع الألقاب العالمية الخمسة للبرازيل.

ولم يفز بكأس العالم كلاعب ومدرب سوى لاعبين آخرين، هما الألماني فرانتس بيكنباور في 1974 و1990، والفرنسي ديدييه ديشان في1998 و2018.

Champion du monde comme joueur puis comme sélectionneur, le Brésilien Mario Zagallo est mort https://t.co/yd2YAjqHz1 pic.twitter.com/jaQDdeGFCO — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2024

وغادر أسطورة كرة القدم البرازيلية، مستشفى بارا دور في ريو دي جينيرو، شهر نوفمبر الماضي، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.

وسبق أن أمضى في 2022، ما يقارب من أسبوعين في العناية شبه المركزة في نفس المستشفى، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.