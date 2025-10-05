رحيل الذين يكتبون المعنى.. في وداع الدكتور طالب الإبراهيمي

ليس الموت وحده ما يحزننا، فهو جزء لا يتجزأ من دورة الخلق الكبرى، ولكن الحزن الحقيقي يكمن في رحيل أولئك الذين أضفوا لتاريخنا طعمه الإنساني وصوتا للعقل، وغادرونا بعدما نقشوا فينا أثر الحكمة ووقار التجربة. فرحيل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي يشعرنا وكأن الجزائر فقدت صفحة من صفحات روحها، وكأن التاريخ نفسه انحنى إجلالا لرجل جمع بين فكره وقلبه مزيجا من صدق المثقف ونزاهة رجل الدولة، فكان شاهدا على تحولات الوطن منذ فجر الاستقلال وحتى لحظات الوعي المتعب التي أعقبت عقودا من البحث عن الذات.

رحيل هذا الرجل ليس حدثا عابرا في سجل الأيام، وإنما هو انطفاء نجم من تلك النجوم التي كانت تضيء مسار الوطن كلما تعثّر، وتعيد إلى الذاكرة معناها كلما داهمها النسيان.

لقد كان أحمد طالب الإبراهيمي من أولئك الذين جمعوا بين الفكر والسياسة دون أن يضيعوا في صخبهما، وكان حضوره يذكّرنا بأن الوطنية ليست شعارا يُرفع، وإنما ممارسة يومية تتطلب الصمت والتأمل والعمل المتقن.

كانت ملامحه -رحمه الله- مزيجا من تواضع العالم ووقار الحكيم، وفي سيرته شرف الذين ظلوا مخلصين لفكرتهم ولغتهم ووطنهم، ثابتين حين مالَت الرياح، صبورين حين ضاقت السبل، نقيين في زمن تلوث فيه كل شيء: الأرض، والهواء، والماء، والسياسة، وحتى الإنسان.

ما يثلج الصدر في رحيله أنه ترك لنا إرثا فكريا ثمينا في مذكراته الأربع، التي تؤرخ لمسيرة وطنه من الثورة إلى غاية 2019. نقرأ فيها شهادة صادقة على تحولات الجزائر وأحداثها الكبرى، ونلمس عمق نظره وفكره الراسخ الذي ظل وفيا للوطن واللغة والفكرة.

لقد كان الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، رحمه الله، كريما في ترك هذه المذكرات التي تشكّل ضوءًا من نور الوعي، وخيطا متينا يربط بين الأجيال، ويتيح لها فهم التاريخ كما عاشه من الداخل، بعيدا عن التأويلات والانحيازات، هذه المذكرات الأربع ليست مجرد نصوص، ولكنها جسر معرفي وطني، شاهدة على صدق الرجل وعطائه المستمر، وعلى حرصه أن تبقى ذاكرة الوطن نابضة بالحياة، تحفظ للأجيال القادمة إرثها وأملها في الاستقامة والفكر النبيل.

لقد كان الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي من الذين يعرفون أن الكتابة ليست ترفا فكريا، وإنما فعل بقاء ضد النسيان، وأن المثقف حين يكتب يمد للأجيال خيطا من الوعي يحميها من الضياع، فقد كان يرى في الكلمة امتدادا للوطن، وفي الفكر شكلا من أشكال الوفاء، لذلك كانت سيرته درسا في النزاهة، وصمته أبلغ من كثير من الكلام، وفي حياته كان رمزا للاتزان والصفاء، وفي رحيله صار رمزا للفراغ الذي يتركه الكبار حين يغادرون.

ومن هذا الرحيل تولد مسؤولية جديدة علينا جميعا، مسؤولية الحفاظ على الذاكرة من الذبول، وكم نحتاج اليوم أن يكتب من تبقّى من رجال الجيل الأول مذكراتهم وشهاداتهم، وأن يضعوا أمامنا الحقيقة كما عاشوها لا كما تُروى، لأن التاريخ ليس رفاهية فكرية يُروى على الهامش، وإنما حق من حقوق الأجيال القادمة، والأمم التي لا تكتب ذاكرتها تفقد بوصلتها في بحر الزمن، فما عاشه أولئك الذين شهدوا ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة ليس ملكا لهم وحدهم، وإنما ميراث جمعي يجب أن يُدوّن للأجيال الصاعدة حتى تعرف كيف وُلدت الفكرة، وكيف صيغت التضحيات، وكيف كان الوطن مشروعا إنسانيا قبل أن يكون خريطة سياسية، وحين لا تُكتب الذاكرة، يذوب التاريخ في الماضي ويندثر، ويضيع المعنى بين الغموض والنسيان والتأويل.

رحيل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي يذكّرنا، في صمته العميق، بأن الكلمة التي تُكتب بعد التجربة أقوى من كل خطاب يُقال في الحاضر، لأنها شهادة على الإنسان في لحظة صدقه مع الزمن، فقد جسّد هذا الرجل روح الفكر بأن لا يموت، وأن الوطنية حين تُمارس بضمير تصير عبادة، وأن النقاء يمكن أن يكون طريقا إلى الخلود.

نم قرير العين أيها الحكيم الجزائري، فقد أديت الأمانة وعبدت الطريق بالفكر والنزاهة، وها أنت الآن تُكمل مسيرتك في أفق أرحب من هذه الأرض الضيقة، في الجنة العالية التي لا خوف فيها ولا نسيان، وسيبقى اسمك في ذاكرة الوطن كما تبقى المعاني النبيلة عصية على الزوال، وسيبقى حضورك في الوعي الجزائري شاهدا على أن الفكر حين يكون صادقا يصير نورا لا ينطفئ.