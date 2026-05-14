رحيل الفنان عبد المجيد مسكود.. الجزائر تودّع صوتا من ذاكرتها الفنية
ودعت الجزائر، اليوم الخميس، صوتا من ذاكرتها الفنية، حيث تم الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي عبد المجيد مسكود، عقب مسيرة فنية حظي خلالها بمحبة واسعة من الجمهور .
يذكر أن الفقيد، من مواليد الجزائر العاصمة، وبدأ مسيرته في موسيقى الشعبي عام 1969 حيث بدأ بالكوميديا في فرقة محمد توري وانضم بعدها لفرقة المسرح الشعبي إلى جانب الفنان حسان الحساني (بوبقرة) قبل أن يشتهر بأغنيته “يا دزاير يا عاصمة” التي أداها عام 1989.
