رحيل الفنان عبد المجيد مسكود.. الجزائر تودّع صوتا من ذاكرتها الفنية

ودعت الجزائر، اليوم الخميس، صوتا من ذاكرتها الفنية، حيث تم الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي عبد المجيد مسكود، عقب مسيرة فنية حظي خلالها بمحبة واسعة من الجمهور .

ونشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعزية في وفاة الفنان عبد المجيد مسكود، وصفه فيها بأحد أبرز الأصوات التي أغنت الأغنية الجزائرية الشعبية، مشيرًا إلى أنه قدّم مسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والوفاء للتراث الفني، وترك إرثًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال. كما قدّم مدير الديوان تعازيه لأسرة الفقيد والأسرة الفنية الجزائرية، متمنيًا له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد، من مواليد الجزائر العاصمة، وبدأ مسيرته في موسيقى الشعبي عام 1969 حيث بدأ بالكوميديا في فرقة محمد توري وانضم بعدها لفرقة المسرح الشعبي إلى جانب الفنان حسان الحساني (بوبقرة) قبل أن يشتهر بأغنيته “يا دزاير يا عاصمة” التي أداها عام 1989.