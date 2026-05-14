-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

رحيل الفنان عبد المجيد مسكود.. الجزائر تودّع صوتا من ذاكرتها الفنية

الشروق أونلاين
  • 356
  • 0
رحيل الفنان عبد المجيد مسكود.. الجزائر تودّع صوتا من ذاكرتها الفنية
أرشيف
المطرب الشعبي عبد المجيد مسكود

ودعت الجزائر، اليوم الخميس، صوتا من ذاكرتها الفنية، حيث تم الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي عبد المجيد مسكود، عقب مسيرة فنية حظي خلالها بمحبة واسعة من الجمهور .

ونشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعزية في وفاة الفنان عبد المجيد مسكود، وصفه فيها بأحد أبرز الأصوات التي أغنت الأغنية الجزائرية الشعبية، مشيرًا إلى أنه قدّم مسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والوفاء للتراث الفني، وترك إرثًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال. كما قدّم مدير الديوان تعازيه لأسرة الفقيد والأسرة الفنية الجزائرية، متمنيًا له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد، من مواليد الجزائر العاصمة، وبدأ مسيرته في موسيقى الشعبي عام 1969 حيث بدأ بالكوميديا في فرقة محمد توري وانضم بعدها لفرقة المسرح الشعبي إلى جانب الفنان حسان الحساني (بوبقرة) قبل أن يشتهر بأغنيته “يا دزاير يا عاصمة” التي أداها عام 1989.

مسكود..”قتلوه” وهو حيّ وهذا سرّ “الشونغاي” و”جزائر يا عاصمة”

مقالات ذات صلة
تحذير للرجل: هذا ما يحدث عندما تفرط في تناول الملح!

تحذير للرجل: هذا ما يحدث عندما تفرط في تناول الملح!

بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!

بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

هل تعاني من خُراج الأسنان؟ احذر أن تقوم بهذا الفعل؟!

هل تعاني من خُراج الأسنان؟ احذر أن تقوم بهذا الفعل؟!

لماذا يعتبر الخيار آمنا لمرضى السكري؟

لماذا يعتبر الخيار آمنا لمرضى السكري؟

العزلة والصورة والموسيقى بلغة مختلفة.. الجزائريون يكتشفون سينما دول الشمال!

العزلة والصورة والموسيقى بلغة مختلفة.. الجزائريون يكتشفون سينما دول الشمال!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد