رخروخ يشدد على رفع العراقيل وتسريع إنجاز مشاريع الطرق بالجنوب

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، مساء أمس السبت اجتماعا لمتابعة مشاريع الطرق بولايتَي أدرار وعين صالح، حيث دعا إلى مشاركة ميدانية أكبر لمديريات الأشغال العمومية، والتعجيل برفع جميع العراقيل الإدارية أو التقنية التي قد تعطل وتيرة إنجاز المشاريع.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية فإن الوزير قد أكد أن ميزانيات معتبرة رُصدت للحفاظ على شبكة الطرق الوطنية، موضحا أن هذه الاستثمارات تعكس إرادة السلطات العمومية في تحسين نوعية المنشآت، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لمناطق الجنوب، وضمان سلامة مستعملي الطرق.

وشدد رخروخ على ضرورة التكفل بانشغالات المؤسسات المنجزة لتمكينها من احترام التزاماتها التعاقدية، مع مراعاة الظروف المناخية الخاصة بالجنوب، التي تتسم بفوارق كبيرة في درجات الحرارة، عند تصميم وإنجاز المشاريع لضمان ديمومتها.

وتضمن الاجتماع عرضا من مدير الأشغال العمومية لولاية أدرار حول مشاريع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين رقان وحدود ولاية برج باجي مختار على مسافة 125 كلم، والطريق الوطني رقم 52 الرابط بين رقان وأولف وعين صالح (60 كلم)، إلى جانب الشطر الرابط بين أدرار وأولف (40 كلم).

كما تناول العرض الثاني تقدم المشاريع بولاية عين صالح، لاسيما أشغال إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 01 على مسافة 35 كلم، وعصرنة الشطر الرابط بين عين صالح والمنيعة (50 كلم)، فضلا عن تدعيم الطريق الوطني رقم 52 في اتجاه أدرار.

وأوضح الوزير أن المقاربة الجديدة للقطاع تقوم على تحسين نوعية الإنجازات وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية وضمان استدامتها، بما يجعل شبكة الطرق رافعة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي الوطني.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للوزارة علي بولرباح، وإطارات مركزية، والرئيس المدير العام لمجمع “جيترا”، إضافة إلى مديري الأشغال العمومية للولايتين، وممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة ومكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة.