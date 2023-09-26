رخروخ يُحدد موعد تسليم نفق جبل الوحش وجسر صالح باي بقسنطينة

شدد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ من ولاية قسنطينة، على ضرورة تسليم مشروعي تدعيم جسر صالح باي وكذا نفق جبل الوحش خلال السنة المقبلة.

وفي زيارة عمل قادته إلى ولاية قسنطينة، عاين الوزير لخروخ، الثلاثاء، أشغال تدعيم جسر صالح باي ببلدية قسنطينة، أين أكد على ضرورة تسليم المشروع أواخر الثلاثي الأول من سنة 2024.

ويهدف إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والمتكامل، حسب ما أكدته مصالح الوزارة إلى فك الخناق على مدينة قسنطينة وربط الجهة الشرقية لذات الولاية بالطريق السيار.

وأشار البيان إلى أن المشروع استلزم دراسات معمقة وكذا اعادته من جديد وذلك من خلال العمل على إيجاد حل نهائي لانزلقات التربة.

وفي محطة أخرى، تفقد الوزير ترميم نفق جبل الوحش حيث أسدى تعليمات إلى المدير العام للجزائرية للطرقات تقضي بتسليم المشروع مع نهاية سنة 2024.

وفيما يخص ازدواجية الطرق، أكد رخروخ بأن القطاع سيسعى إلى تسجيل عملية لانجاز كل من الطريق الوطني رقم 97 الرابط بين قسنطينة-البواقي، والطريق الوطني رقم 77 الذي يربط قسنطينة-ميلة- جيجل.