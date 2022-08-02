رخصة استثنائية لترقية موظفي قطاع المالية

عقد وزير المالية إبراهيم، جمال كسالي، جلسة عمل مع الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية التابعة للمركزية النقابية، بحضور إطارات من الوزارة وعدد من النقابيين.

ونقلت مصادر متطابقة لـ”الشروق” أنه تم الاتفاق على استصدار رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية لفائدة عمال وموظفي قطاع المالية والخاصة بالترقية الاختيارية لفائدة الموظفين الذين استفادوا من نمط هذه الترقية فيما سبق وأصبحت عملية ترقيتهم حاليا عائقا أمام عدم إمكانية ترقية الموظفين مرتين خلال مسارهم المهني رغم استيفائهم لجميع الشروط.

ونبه المصدر أن “اللقاء بين الوافد الجديد على وزارة المالية والشريك الاجتماعي، كان جادا وتم خلاله مناقشة العديد من النقاط التي تهم القطاع بصفة عامة وكل موظفي قطاع المالية خاصة ما تعلق بترقية المسار المهني وتطويره ومن بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال”.