رخصة التنقّل إلزامية لهذه المواد في ظرف 90 يوما!

تتضمّن الزيت والسكر والحليب والحبوب والوقود والأدوية

سارعت السلطات الجزائرية لاتخاذ قرارات جديدة تمنع تهريب المواد الأساسية المدعّمة على غرار الحليب والزيت والسكر والقمح والحبوب والوقود، وتلك التي لم يتم تحقيق اكتفاء ذاتي منها لحد الساعة كالمنتجات الصيدلانية والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف بالمناطق الجمركية البرّية، وهي القرارات التي ستدخل حيّز التنفيذ خلال 90 يوما.

واستحدثت وزارة المالية قائمة بالمواد التي لا يمكن أن تكون محلّ إعفاء من رخصة التنقّل، وبكمّيات محدّدة فقط في المناطق البرية الجمركية، مع تسقيف الكمّيات المسموح بها، والتي تكون عادة موجّهة للاستهلاك الشخصي، وهذا لمواجهة التهريب وضمان الحفاظ على هذه المواد في السوق الجزائرية، وعدم نفاذها للخارج.

وحسب مرسوم موقّع من طرف وزير المالية ومنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد تمّ تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقّل وتلك التي لا يُمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

وتم إرفاق هذا القرار بقائمة تفصيلية تُسمِّي هذه البضائع وتحدّد الحجم الممكن تنقّله خارج النطاق الجمركي، كما أكّدت وزارة المالية وفق ذات المرسوم أن سريان هذا القرار سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بداية من 9 جويلية المقبل.

وتتضمّن قائمة المواد التي لا يٌمكن أن تكون محلّ إعفاء، الخيول والحمير والبغال الحيّة والحيوانات الحية من فصيلة الأبقار ومن فصيلة الماعز أو الأغنام والجمال ومسحوق الحليب والمرجان الخام والمرجان المحضّر تحضيرا بسيطا والمرجان المنحوت ومواد مصنّعة من المرجان والتمور والحبوب بكل أصنافها وحنطة القمح والشعير والشوفان والذرة والأرز باستثناء البذور، ودقيق الحنطة القمح والسميد وزيت المادة صويا.

كما تضم القائمة أيضا زيوت بذور عباد الشمس وسكر أبيض وحليب الأطفال وعجائن غذائية والكسكس، باستثناء تلك المحضّرة أو المطهية، والتبغ وبدائل التبغ المصنّعة والوقود والمنتجات الصيدلانية الموجّهة للطب البشري أو الحيواني والفلين الطبيعي الخام أو المحضّر بطريقة بسيطة وسبائك النحاس ونفايات وخردة النحاس والمساحيق من النحاس ونفايات وخردة الألمنيوم ومساحيق من الألمنيوم وسبائك الرصاص ونفايات وخردة الرصاص وسبائك الزنك ونفايات وخردة الزنك.

ووفق المنشور ذاته، تتضمّن القائمة أيضا الهواتف الخلوية أو الهواتف المحمولة والأجهزة اللّوحية الإلكترونية المحمولة وسمّاعات الأذن وسمّاعات الرأس وإن كانت متحدة بميكروفون، وتلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية والموصلات المعزولة للكهرباء، واللوحات والصور والرسوم المرسومة كليا باليد وصور أصلية محفورة أو مطبوعة بالضغط وتماثيل ومنحوتات أصلية من جميع المواد وطوابع بريدية وطوابع مالية ومجموعات وقطع مجموعات عالم الحيوان والنبات والمعادن وقطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.

وحدّد المرسوم البضائع التي ليست معنية بأي إعفاء والمناطق المعنية برخصة التنقّل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي حسب الولايات المرتبطة بها، وهي في الغرب ولايتي تلمسان والنعامة وفي الشرق ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي وبالجنوب ولايات بشار وتندوف وأدرار وتمنراست وورقلة وإيليزي وبرج باجي مختار وبني عباس وإن قزام وجانت.

كما تم استثناء الكمّيات المبرّرة الموجّهة للاستهلاك الشخصي، وتم قياس هذه المواد إما بالوحدة أو الكيلوغرام أو اللتر أو الطن، مع تحديد مستخرج البند التعريفي أو البند التعريفي الفرعي لكل مادة من هذه المواد.