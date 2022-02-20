رخصة جديدة للترقية بقطاع الصحة

بعد تمديد العمل بالأحكام الانتقالية

تحصلت وزارة الصحة على رخصة جديدة لتنظيم امتحان مهني جديد للترقية، وذلك ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-48 المؤرخ في 19 جانفي 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-280 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الصادر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 6 بتاريخ 20 جانفي 2022 والذي ينص في مادته الأولى على تمديد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، لمدة سنتين ابتداء من 9 نوفمبر 2021.

وفي هذا الصدد، وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في برقية مؤرخة بتاريخ 15 فيفري الجاري، على طلب وزارة الصحة الذي تقدمت به بتاريخ 01 فيفري 2022، بخصوص إمكانية استفادة الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية المنظمة من قبل مصالح قطاع الصحة، في إطار رخصة الوزير الأول والمتضمنة التحويل التلقائي لمناصب العمل، من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-48 المؤرخ في 19 جانفي 2022 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما الموظفين المنتمين للرتب المعنية بتمديد الفترة الانتقالية للترقية إلى الرتب الأعلى لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر 2021.

وفي الموضوع، أبدت مصالح الوظيف العمومي موافقتها على تنظيم امتحان مهني جديد في إطار الرخصة الاستثنائية للوزير الأول سالفة الذكر، شريطة مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ذات المجال.

ومن المنتظر أن يشمل الامتحان المهني الجديد العديد من الرتب، على غرار متصرف وملحق رئيس للإدارة ومترجم ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات وذلك قصد الترقية إلى رتب متصرف رئيس ومتصرف ومترجم ومترجم رئيس ووثائقي أمين محفوظات رئيس ووثائقي أمين محفوظات.