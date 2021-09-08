رخصة مجاهد متوفى لاستيراد سيارة من أوروبا!

أربعة أشخاص تورطوا في القضية

وجهت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، تهمة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي واستعماله وجنحة التزوير في وثيقة إدارية وإساءة استغلال الوظيفة لأربعة اشخاص من بينهم موظفة ببلدية بوروبة بالحراش، وكذا صاحب شوروم سيارات بولاية سطيف، تداولوا وثائق مزوة منها رخصة مجاهد متوفى لاستيراد سيارة من الخارج .

وكشفت جلسة محاكمة المتهمين ان الوثائق التي تم استخدامها في اقتناء المركبة مزورة منها وكالة توثيقية محررة لدى موثق، وهي الوكالة التي تم استخراجها بالاعتماد على رخصة مجاهد يدعى “س.ا.بشير”، وتبين ان هذا الأخير توفي سنة 2008، حيث استغلوا الفرصة لتزوير شهادة ميلاده وشهادة الحياة، وكذا بطاقة إقامته بإقليم بلدية بوروبة رغم انه من مواليد سطيف ومقيم هناك.

كما اظهرت التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن أن السيارة تم استخراجها بواسطة بطاقة سير موقتة، ومن اجل استخراج البطاقة الرمادية تم تزوير بطاقة إقامة خاصة بالمجاهد لنقل الملكية، كما تبين أن بطاقة الإقامة استخرجت بتوقيع من موظفة ببلدية بوروبة بالحراش المتهمة المدعوة “و.ع”.

من جهة اخرى، كشف المتهم “ش.عمار” خلال محاكمته انه بحكم نشاطه وامتلاكه لـ”شوروم” سيارات بولاية سطيف، كلف شخصا يدعى “م.الطيب” متهم في ملف الحال لتزويده برخص المجاهدين من اجل اقتناء السيارات، حيث تولى مهمة إحضار رخصة المجاهد المدعو “س.ا.بشير” مقابل 13 مليون سنتيم، كما جلب إضافة إلى ذلك شهادة ميلاد الخاصة بالمجاهد وشهادة الحياة، ثم ابرم صفقة شراء السيارة وقام ببيعها للمدعو “د.فارس”، كما تكفل بباقي الإجراءات الخاصة بعملية البيع، وحمله مسؤولية تزوير الوكالة التوثيقية وكان على علم أن المجاهد متوفى، وأشار المتهم “ش،عمار” انه تعود على العمل منذ سنوات بهذه الطريقة من خلال استخدام رخص المجاهدين في مجال بيع وشراء السيارات بطريقة قانونية ولم يسبق ان واجه أي مشكل مع العدالة.