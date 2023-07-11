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رياضة

رخصة من “الكاف” لِزفيزف

علي بهلولي
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رخصة من “الكاف” لِزفيزف
الأرشيف
جهيد زفيزف رفقة باتريس موتسيبي.

استجابت “الكاف” لِطلب تقدّم به رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف.

جاء ذلك عشية انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

ومنحت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي لـ “الفاف” رخصة التأخّر حتّى السبت المقبل، للإعلان عن النادي الثاني المُشارك في رابطة أبطال إفريقيا. عِلما أن آخر أجل كان قد حُدّد بِالثلاثين من جوان الماضي.

وتسبّب تأخّر إنهاء البطولة الوطنية للقسم الوطني الأوّل في هذا القرار.

وتُجرى السبت المقبل فعّاليات الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة الوطنية، حيث يتنافس على الرّتبة الثانية كلّ من شباب قسنطينة (47 نقطة)، ومولودية البيّض (46 نقطة)، ومولودية الجزائر (44 نقطة).

ويستضيف شباب قسنطينة فريق اتحاد العاصمة، وتلعب مولودية الجزائر مع الزّائر نادي مولودية البيّض.

وبِالمقابل، قالت “الفاف” في بيان لها إن المشاركة الجزائرية في المنافستَين الإفريقيتَين للموسم المقبل، ستكون كالتّالي:

رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد (البطل)، وصاحب المركز الثاني في البطولة.

كأس الاتحاد الإفريقي: اتحاد العاصمة (صاحب اللّقب)، وجمعية الشلف (المُتوّجة بِكأس الجزائر).

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