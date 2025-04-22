ردا على أشباه التجار.. الانطلاق في جني محصول البطاطا

أعلنت مصالح ولاية مستغانم، الثلاثاء، عن الانطلاق في عملية جني محصول البطاطا من قبل الفلاحين، وذلك ردا على محاولة بعض التجار ممارسة المضاربة في هذه المادة واحتكارها.

وحسب بيان لولاية مستغانم، فقد تم الشروع في جني مادة البطاطا اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا، حيث من المتوقع أن يفوق المردود 400 قنطار في الهكتار الواحد.

كما أكد المصدر ذاته أن فلاحي الولاية أثبتوا وفاءهم والتزامهم بالانتاج كما ونوعا الانخراط في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.

للإشارة، فقد تم توقيف 3 أشخاص مارسوا التحريض على المضاربة بمادة البطاطا في سيرات بمستغانم، بعد انتشار فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الموقوفون الثلاثة هم تجار جملة حاولوا ممارسة الاحتكار في مادة البطاطا وإعاقة وصولها للمستهلك.