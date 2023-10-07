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ردا على “طوفان الأقصى”.. إسرائيل تعلن إطلاق عملية “السيوف الحديدية”

الشروق أونلاين
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ردا على “طوفان الأقصى”.. إسرائيل تعلن إطلاق عملية “السيوف الحديدية”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق عملية كبرى تحمل اسم “السيوف الحديدية”، ردا على المقاومة الفلسطينية التي أطلقت، فجر السبت، “عملية طوفان الأقصى”.

وتستهدف عملية السيوف الحديدية حركة حماس في غزة، بعد أن شنت الحركة التي تسيطر على القطاع هجوما تاريخيا وغير مسبوق استهدف إسرائيل، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “في حالة حرب”، فيما دعا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في فيديو نشره عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “نحن في حالة حرب. لسنا في حملة عسكرية وليس في جولة تصعيد”.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه “تم استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم”.

وأعلن أدرعي عبر منصة “إكس”، عن تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط، بعد الهجوم “المزدوج” الذي شنته حماس، وشمل إطلاق آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، وتسلل مقاتلين تابعين للحركة من غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أدرعي إن “حماس بدأت بهجوم ضد إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات”.

وأفاد بأن “عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة”.

وأطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ على هدف في غرب مدينة غزة، بينما سمع دوي عدة انفجارات في مناطق أخرى.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة حماس تشن “حربا” على إسرائيل، بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل في الأراضي الإسرائيلية.

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