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الجزائر

ردا على ماكرون: أكاديمية الذاكرة تدعو إلى الإسراع في سن قانون تجريم الإستعمار

الشروق أونلاين
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ردا على ماكرون: أكاديمية الذاكرة تدعو إلى الإسراع في سن قانون تجريم الإستعمار

اعتبرت أكاديمية الذاكرة الجزائرية تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة في حق الجزائر، خرقا لكل الأعراف الدولية، داعية نواب الشعب إلى الإسراع في سن قانون تجريم الإستعمار.

وأفاد بيان للمنظمة أن خرجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعتبر خرقا لكل الأعراف الدولية، حتى وإن جاءت في سياق انتخابي وبأهداف آنية محددة.

وثمنت الجهة ذاتها الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية ردا على الطرف الفرنسي، من غلق للمجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، واستدعاء للسفير الجزائري بباريس للتشاور.

كما دعت الأكاديمية نواب الشعب إلى الإسراع في سن قانون تجريم الإستعمار الفرنسي، “استجابة للإرادة الشعبية الواسعة”.

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