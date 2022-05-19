“ردع 2022”.. تمرين ليلي بالذخيرة الحيّة في أمدوكال

أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الخميس، على تنفيذ تمرين “ردع 2022” التكتيكي الليلي، بالذخيرة الحيّة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أجري التمرين بميدان الرمي والمناورات في أمدوكال، في إطار الزيارة الميدانية التي يجريها الفريق شنقريحة إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وقام بتنفيذ التمرين وحدات الفرقة الأولى المدرّعة، فضلا عن وحدات من مختلف القوات المسلّحة، يضيف البيان.

الفريق شنقريحة: الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل الإرهاب

وفي 18 ماي، أكد الفريق السعيد شنڤـريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يـوم الأربعاء بقسنطينة، أنّ الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل بقايا الإرهاب في الجزائر.

جاء ذلك في زيارة عمل وتفتيش مدتها يومان، يجريها الفريق شنقريحة إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

ويعقد الفريق في هذه الزيارة، لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية الخامسة، كما يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحيّة على مستوى الفرقة الأولى المدرّعة.

وفي لقائه مع الإطارات والمستخدمين، ألقى الفريق شنقريحة كلمة توجيهية، بثت عن بعد إلى جميع وحدات الناحية.

وأكد الفريق في كلمته أن “الشعب الجزائري الموحّد قد تفطن لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، واستطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافّة المناورات”.

كما أضاف:

“إنّ الجزائر أرض المقاومة والشهادة، تعرف جيدا حق قدر السيادة الوطنية، وحق قدر الاستقلال، وحق قدر الأمن والاستقرار. لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم. وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي، الذي بات يمثل ظاهرة عالمية جدية التهديد، وشديدة الخطورة على أمن الشعوب واستقرارها. بل حتى على استقلالها وسيادتها الوطنية. فحفظا لهذه السيادة وصونا لهذا الاستقلال، الذي نستعد للاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاعه. تفطن الشعب الجزائري الموحد والأصيل والمتشبع بقيمه الوطنية، لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن. واستطاع (الشعب) أن يتفادى بحكمة وبصيرة، كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد. ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية، وضرب أركان دولته الوطنية. خدمة لأجندات مشبوهة ومرامي مغرضة. وذلكم دليل قاطع آخر، على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين”.

الفريق شنقريحة: الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل الإرهاب

كما شدّد الفريق بالمناسبة، على أنّ “النتائج المحقّقة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، والتصدي الصارم لكل محاولات تسليحه وتموينه وتمويله، هي نتائج تشهد على حجم الجهود التي يبذلها الجيش”.

وتابع الفريق يقول: