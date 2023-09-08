ردود جد إيجابية بشأن المبادرة الجزائرية بشأن النيجر

قال إن الانقلابيين طلبوا مزيدا من الوقت للرد.. عطاف:

أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الجمعة، أن ردود الفعل على مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بشأن أزمة النيجر كانت جد إيجابية. وقال عطاف في حوار مع قناة “تي أر تي” التركية، إن ردود الأفعال بخصوص مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الأزمة في النيجر كانت جد إيجابية، لكن الاشكال الآن هو كيفية الدخول في تطبيق هذه المبادرة التي تقتضي مساهمة الانقلابيين في النيجر.

وبشأن موقف المجلس العسكري الحاكم في النيجر من المبادرة، كشف عطاف أن رده كان هو الحاجة إلى مزيد من الوقت لتنظيم الأمور في البلاد.

وفي سياق آخر، أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي البلد الشقيق، معبرة عن تعازيها وتضامنها معه في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليه آفة الارهاب، حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الخارجية.

وتؤكد الجزائر مجددا، حسب المصدر، على قناعتها الراسخة “بأنه من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية، على أساس إرادة سياسية لا تستثني اي تردد او تحفظ، يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب”.

وعلاوة على ذلك، “تؤكد الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معه في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد الشقيق”.