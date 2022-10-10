ردّا على هجوم القرم.. هل قصفت روسيا مكتب زيلينسكي؟

اهتزت عدّة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف صباح الأحد على ضربات صاروخية روسية متزامنة، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن استهداف مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وجاءت هذه الهجمات بعد يومين على وقوع انفجار في جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو، والأراضي الروسية.

وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء قصف كييف في حصيلة أولية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني في خطاب تلفزيوني، إن الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما تحدث عن استخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في هذه الهجمات.