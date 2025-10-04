رد حماس على خطة ترامب.. هذه أبرز ردود الفعل العربية والدولية

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على بيان حركة “حماس” الذي أعلنت فيه موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأبدت العديد من الدول والمنظمات ترحيبها بهذا التطور، مع تأكيدها على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتحقيق هدنة دائمة وإنهاء الصراع في المنطقة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، يُرحب ببيان “حماس”، رداً على خطة ترمب، مضيفاً في بيان: “يحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة”.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رد حركة حماس خلال منشور على منصة “تروث سوشيال”، بالقول إن حماس مستعدة للسلام ;على الكيان الصهيوني وقف العمليات العسكرية فورا.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلقا على رد “حماس”، بأنه يجب متابعة التزام الحركة الفلسطينية دون تأخير، قائلاً: “الآن لدينا فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام”.

وتابع: “إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد!”، لافتاً إلى أن فرنسا ستقوم بدورها الكامل، بما يتماشى مع جهودها في الأمم المتحدة.”

وفي بريطانيا اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر، أن “قبول حماس لخطة السلام الأميركية يُعد خطوة مهمة إلى الأمام”، معرباً عن دعمه بقوة لجهود ترامب التي “قرّبتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى”.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال ستارمر: “هناك الآن فرصة لإنهاء القتال، وعودة الرهائن إلى ديارهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير”.

كما ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الأميركي في اتصال هاتفي، الجمعة، بترحيب أنقرة بجهود تحقيق السلام في المنطقة، مشددا على ضرورة وقف الاحتلال الصهيوني لهجماته ضمانا انجاح هذه الجهود.

وعربيا، أعربت مصر عن أملها في أن يؤدي “التطور الإيجابي” بعد رد حركة “حماس” على خطة ترامب بشأن غزة، إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر أنها “ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي عصفت به الحرب”.

كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر منصة “إكس” إن بلاده “بدأت التنسيق مع مصر والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن خطة الرئيس الأمريكي لغزة للتوصل إلى نهاية للحرب”.

وتابع أن قطر ترحب برد حركة حماس”، خطة ترامب، وتؤكد دعمها لـ”تصريحات الرئيس الأميركي الداعية للوقف العدوان على غزة.”

ومساء الجمعة، أعلنت “حماس”، موافقتها على بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ومن بينها إطلاق سراح الرهائن وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية، لكنها أشارت إلى أنها “ستسعى للتفاوض على بنود كثيرة أخرى”.