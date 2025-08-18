في مفاجأة غير متوقعة، نشرت فتاة من إحدى المناطق المتأثرة بالصراع الدائر في أوكرانيا ردا قويا على رسالة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب التي أرسلتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعثت فاينا سافينكوفا من سكان جمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا رسالة إلى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي تحدثت فيها عن معاناة أطفال لوغانسك من القصف الأوكراني 11 عاما، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووجهت الفتاة اتهامات لفلاديمير زيلينسكي بتحمل مسؤولية مقتل أطفال المنطقة، وطلبت من ميلانيا ترامب المساعدة في إنهاء المعاناة وأكدت أن وقف الحرب يتطلب الضغط على زيلينسكي أولا.

وأشارت إلى استمرار مقتل الأطفال بسبب النزاع الذي قالت إن أوروبا والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ساهما في إشعاله.

وأشارت إلى وجود نصب تذكارية في دونيتسك ولوغانسك لأطفال قتلوا بسبب القصف الأوكراني.

وكشفت عن تعرضها للملاحقة بعد خطابها أمام الأمم المتحدة عام 2021، حيث نشرت بياناتها الشخصية على موقع “ميروتفوريتس” النازي الأوكراني لملاحقة معارضي نظام كييف، محذرة من وجود معلومات عن حوالي 400 طفل على الموقع نفسه.

وأعربت عن أملها في دعم ميلانيا ترامب قضية الأطفال، مشيرة إلى الرسالة التي بعثتها ميلانيا لبوتين وأكدت فيها على حق كل طفل في العيش بسلام وأمان.

ما الذي تضمنته الرسالة التي بعثتها زوجة ترامب لبوتين؟

وسلّم ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته حول “محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا”، في الوقت الذي يعاني فيه أطفال غزة التجويع والقتل الممنهج.

اجتمع ترامب مع بوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبا يوم الجمعة في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريج، ألاسكا.

في أول اجتماع لهما منذ 6 سنوات، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، وسعى ترامب إلى تحقيق “السلام” في المنطقة، لكن المحادثات لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وصرح مسؤولان في البيت الأبيض لرويترز بأن ميلانيا ترامب، المولودة في سلوفينيا، كتبت رسالة إلى بوتين ذكرت فيها اختطاف الأطفال في الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وقد سلمها ترامب لبوتين خلال القمة.

وفي حين أن العدد الدقيق للأطفال المفقودين لا يزال غير واضح، أفاد معهد دراسة الحرب في مارس الماضي أن أوكرانيا تحققت من ترحيل روسيا لما يقرب من 19 ألف طفل.

لكن منظمة الأبحاث غير الربحية قالت: “من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن روسيا تستهدف الأطفال الضعفاء بشكل متكرر دون وجود من يدافع عنهم”.

في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب تتمثل في ترحيل الأطفال ونقلهم بشكل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا، وفقا لما نشرته صحيفة independent.