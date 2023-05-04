رزقي رمان بِتحدٍّ: ألتزم بِتأهيل أشبال “الخضر” لِكأس العالم

التزم الناخب الوطني رزقي رمان، الخميس، بِتأهيل أشبال “الخضر” لِنهائيات كأس العالم لِكرة القدم 2023، صنف أقلّ من 17 سنة.

ومعلوم أن بلوغ مونديال الأشبال يتطلب حجز مقعد في نصف نهائي البطولة الإفريقية، المنافسة التي تُجرى بِبلادنا هذه الأيّام.

وما زال المنتخب الوطني أشبال لم يتأهّل بعد إلى ربع النّهائي، ولو أن التعادل أمام الكونغو برازافيل لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سهرة هذا الجمعة، يمنحه بطاقة المرور.

وقال التقني رزقي رمان في مؤتمر صحفي نشّطه بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي: “خسرنا معركة وليس الحرب”، في إشارة إلى الهزيمة الثقيلة أمام السنيغال.

وأضاف المدرب الذي هزم المغرب في النّهائي وقاد أشبال “الخضر” إلى إحراز كأس العرب 2022: “أعدكم أنّنا سنتأهّل لِمونديال الأشبال”، المحطّة التي تُقدّر مسافتها بِمقابلتَين: واحدة في دور المجموعات، وأخرى في ربع النّهائي.

واختتم رزقي رمان تصريحاته، وقد فتح ملفّ الفئات الصغرى، لمّا أوضح أن اللاعبين الصّغار يكتفون بِلعب بطولة محلّية مدّتها 5 أشهر فقط، فماذا أعددنا لهم في الأشهر السّبعة المُتبقية من السنة؟ وأيّ سياسة رسمناها لِهذا الصّنف؟ يقول مدرب الفريق الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة بِنبرة مُستاءة.