رزنامة إنهاء السنة الدراسية تُـربك مديري المدارس

تكييف تواريخ الاختبارات حسب خصوصية مؤسساتهم

دخل مفتشو التنظيم التربوي ومديرو المؤسسات التربوية في سباق ضد الزمن، لإنهاء كافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية في آجالها، لأجل إنهاء السنة الدراسية قبل الـ31 ماي المقبل كأقصى تقدير، إذ تم الاتفاق على “تكييف” الرزنامة الزمنية لتنفيذ سيرورة ما تبقى من السنة الدراسية مع خصوصية مؤسساتهم التعليمية، لتفادي برمجة الفروض والاختبارات، خاصة “التجريبية” منها في فترة مغلقة.

سباق ضد الزمن لإنهاء امتحانات ترسيم الأساتذة

أفادت مصادر “الشروق” أن مديري المتوسطات والثانويات قد شرعوا في التحضير للفصل الدراسي الثالث بصفة استباقية، لكي يتمكنوا من إنهاء كافة الأعمال في ظرف شهر واحد، على اعتبار أنهم مطالبون بتنظيم الفروض المحروسة واختبارات الفصل الدراسي الثالث وبرمجة التصحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليم أوراق الإجابات في الفترة بين الـ10 أفريل، تاريخ استئناف الدراسة، والـ31 ماي كأقصى تقدير، مؤكدة بأن أغلب المؤسسات التربوية قد استنجدت بمجالس التوجيه والتسيير، للشروع في إدخال تعديلات على الرزنامة الزمنية لتنفيذ سيرورة ما تبقى من السنة الدراسية التي أفرجت عنها الوزارة الوصية مطلع شهر فيفري المنصرم، من خلال “تكييفها” بما يتناسب وخصوصية كل مؤسسة تربوية، خاصة بالنسبة للمدارس التي بها أفواج تربوية عديدة تتجاوز 40 فوجا فرعيا، نظرا لضيق الوقت الذي سيصعب من مهمة إجراء الاختبارات الفصلية في فترة مغلقة لا تتعدى الأربعة أيام.

وطالب هؤلاء بتمديدها لكي يتسنى للأساتذة والتلاميذ عموما والمترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من تحضير أنفسهم بشكل جيد، استعدادا لاجتياز الامتحانات التجريبية “البيضاء”، والتي سيشرع في تنظيمها بدءا من تاريخ الـ15 ماي، ليتم الشروع ابتداء من 22 منه في برمجة اختبارات الفصل الثالث لباقي المستويات، على أن يتم إجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليمهم أوراق الإجابات خلال الأسبوع، من يوم الأحد 29 ماي المقبل إلى يوم الخميس 02 جوان القادم كأقصى تقدير.

ومن جهة أخرى، سيشرع مفتشو التنظيم التربوي في برمجة امتحانات “الترسيم” لتثبيت الأساتذة الذين استوفوا كل الشروط، وذلك خلال فترة مغلقة لضمان حقوق المعنيين كاملة غير منقوصة، خاصة ما تعلق بتحسين الأجور ومراجعة منحة المردودية والترقية في الدرجات والرتب، تطبيقا للنصوص القانونية، خاصة ما تعلق بالمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ولاسيما المواد 16 و17 و20 منه، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، المحدد لكيفيات تنظيم امتحان الترسيم.