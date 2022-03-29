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رياضة

رزنامة الأندية الجزائرية في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”

علي بهلولي
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رزنامة الأندية الجزائرية في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”

كشفت “الكاف”، الثلاثاء، عن رزنامة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

ومعلوم أن شباب بلوزداد ووفاق سطيف تأهّلا  لِربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بينما تنتظر شبيبة الساورة نهاية الجولة السادسة، على أمل بلوغ المحطّة ذاتها لكن من عمر كأس “الكاف”.

وجاءت لقاءات الجولة الأخيرة بِالتوقيت الجزائري، مع تنظيمها خارج الوطن، على النّحو التالي:

رابطة أبطال إفريقيا:

الـ 2 من أفريل 2022 على الساعة العاشرة ليلا:

الترجي التونسي – شباب بلوزداد

الـ 3 من أفريل 2022 على الساعة العاشرة ليلا:

الرجاء البيضاوي المغربي – وفاق سطيف

كأس “الكاف”:

الـ 3 من أفريل 2022 على الساعة الخامسة مساءً:

ليوباردس الإسواتيني – شبيبة الساورة

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