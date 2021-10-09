رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021/ 2022
الجولة 1
وداد بوفاريك – إتحاد بلعباس
إتحاد حجوط – غالي معسكر
جمعية وهران – اتحاد الحراش
مولودية البيض – سريع الخميس
جيل عين الدفلى – شباب عين تيموشنت
رائد القبة – نجم بن عكنون
مولودية واد سلي – شباب وسارة
مولودية سعيدة – شبيبة تيارت
الجولة 2
وداد بوفاريك – جيل عين الدفلى
شباب وسارة – شبيبة تيارت
نجم بن عكنون – مولودية واد سلي
شباب عين تيموشنت – مولودية سعيدة
سريع الخميس – رائد القبة
اتحاد الحراش – مولودية البيض
غالي معسكر – جمعية وهران
إتحاد بلعباس – إتحاد حجوط
الجولة 3
شبيبة تيارت – نجم بن عكنون
إتحاد حجوط – وداد بوفاريك
جمعية وهران – إتحاد بلعباس
مولودية البيض – غالي معسكر
جيل عين الدفلى – سريع الخميس
رائد القبة – اتحاد الحراش
مولودية واد سلي – شباب عين تيموشنت
مولودية سعيدة – شباب وسارة
الجولة 4
وداد بوفاريك – جمعية وهران
إتحاد حجوط – جيل عين الدفلى
نجم بن عكنون – شباب وسارة
شباب عين تيموشنت – شبيبة تيارت
سريع الخميس – مولودية واد سلي
اتحاد الحراش – مولودية سعيدة
غالي معسكر – رائد القبة
إتحاد بلعباس – مولودية البيض
الجولة 5
شبيبة تيارت – سريع الخميس
شباب عين وسارة – شباب عين تيموشنت
جمعية وهران – إتحاد حجوط
مولودية البيض وداد بوفاريك
جيل عين الدفلى – غالي معسكر
رائد القبة – اتحاد بلعباس
مولودية واد سلي – اتحاد الحراش
مولودية سعيدة – نجم بن عكنون
الجولة 6
وداد بوفاريك – رائد القبة
اتحاد حجوط – مولودية البيض
جمعية وهران – مولودية واد سلي
شباب عين تيموشنت – نجم بن عكنون
سريع الخميس – شباب عين وسارة
اتحاد الحراش – شبيبة تيارت
غالي معسكر – مولودية سعيدة
إتحاد بلعباس – جيل عين الدفلى
الجولة 7
شبيبة تيارت – وداد بوفاريك
شباب عين وسارة – اتحاد حجوط
نجم بن عكنون – سريع الخميس
مولودية البيض – جمعية وهران
جيل عين الدفلى – اتحاد الحراش
رائد القبة – شباب عين تيموشنت
مولودية واد سلي – غالي معسكر
مولودية سعيدة – اتحاد بلعباس
الجولة 8
وداد بوفاريك – مولودية سعيدة
اتحاد حجوط – رائد القبة
جمعية وهران – جيل عين الدفلى
مولودية البيض – مولودية واد سلي
سريع الخميس – شبيبة تيموشنت
اتحاد الحراش – نجم بن عكنون
غالي معسكر – شباب عين وسارة
اتحاد بلعباس – شبيبة تيارت
الجولة 9
شبيبة تيارت – غالي معسكر
شباب عين وسارة – اتحاد بلعباس
نجم بن عكنون – وداد بوفاريك
شبيبة تيموشنت – اتحاد الحراش
جيل عين الدفلى – مولودية البيض
رائد القبة – جمعية وهران
مولودية واد سلي – اتحاد حجوط
مولودية سعيدة – سريع الخميس
الجولة 10
وداد بوفاريك – شباب عين وسارة
اتحاد حجوط – شبيبة تيارت
جمعية وهران – مولودية سعيدة
مولودية البيض – رائد القبة
جيل عين الدفلى – مولودية واد سلي
اتحاد الحراش – سريع الخميس
غالي معسكر – شباب تيموشنت
اتحاد بلعباس – نجم بن عكنون
الجولة 11
شبيبة تيارت – جمعية وهران
شباب عين وسارة – اتحاد الحراش
نجم بن عكنون – غالي معسكر
شباب تيموشنت – مولودية البيض
سريع الخميس – وداد بوفاريك
رائد القبة – جيل عين الدفلى
مولودية واد سلي – اتحاد بلعباس
مولودية سعيدة – اتحاد حجوط
الجولة 12
وداد بوفاريك – سباب تيموشنت
اتحاد حجوط – نجم بن عكنون
جمعية وهران – شباب عين وسارة
مولودية البيض – شبيبة تيارت
جيل عين الدفلى – مولودية سعيدة
رائد القبة – مولودية واد سلي
غالي معسكر – اتحاد الحراش
اتحاد بلعباس – سريع الخميس
الجولة 13
شبيبة تيارت – جيل الدفلى
شبيبة عين وسارة – مولودية البيض
نجم بن عكنون – جمعية وهران
شبيبة تيموشنت – اتحاد حجوط
سريع الخميس – غالي معسكر
اتحاد الحراش – اتحاد بلعباس
مولودية واد سلي – وداد بوفاريك
مولودية سعيدة – رائد القبة
الجولة 14
وداد بوفاريك – اتحاد الحراش
اتحاد حجوط – سريع الخميس
جمعية وهران – شباب تيموشنت
مولودية البيض – نجم بن عكنون
جيل عين الدفلى – شباب عين وسارة
رائد القبة – شباب تيارت
مولودية واد سلي – مولودية سعيدة
اتحاد بلعباس – غالي معسكر
الجولة 15
شبيبة تيارت – مولودية واد سلي
شباب عين وسارة – رائد القبة
نجم بن عكنون – جيل عين الدفلى
شباب تيموشنت – اتحاد بلعباس
سريع الخميس – جمعية وهران
اتحاد الحراش – اتحاد حجوط
غالي معسكر – وداد بوفاريك
مولودية سعيدة – مولودية البيض
مولودية البيض – مولودية البيض
غالي معسكر – رائد القبة
مولودية واد سلي – اتحاد الحراش
مولودية سعيدة – نجم بن عكنون
شبيبة تيارت
وداد بوفاريك إتحاد بلعباس جيل عين الدفلى
شباب عين وسارة
شبيبة تيارت
نجم بن عكنون مولودية واد سلي شباب عين تيموشنت
مولودية سعيدة سريع الخميس رائد القبة اتحاد الحراش
مولودية البيض غالي معسكر جمعية وهران
إتحاد بلعباس إتحاد حجوط