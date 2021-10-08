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رياضة

رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021-2022 (مجموعة وسط – شرق)

الشروق الرياضي
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رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021-2022 (مجموعة وسط – شرق)

الجولة الأولى

ش. برج منايل – مولودية قسنطينة

إتحاد الشاوية – شبيبة سكيكدة

نجم التلاغمة – إتحاد عنابة

شباب باتنة – شبيبة بجاية

مولودية بجاية – أهلي البرج

حمراء عنابة – إتحاد ورقلة

مولودية العلمة – إتحاد خنشلة

إتحاد الأخضرية – جمعية عين مليلة

الجولة الثانية

ش. برج منايل – مولودية بجاية

اتحاد خنشلة – جمعية عين مليلة

إتحاد ورقلة – مولودية العلمة

أهلي البرج – إتحاد الأخضرية

شبيبة بجاية – حمراء عنابة

إتحاد عنابة – شباب باتنة

شبيبة سكيكدة – نجم التلاغمة

مولودية قسنطينة – إتحاد الشاوية

الجولة الثالثة

جمعية عين مليلة – إتحاد ورقلة

إتحاد الشاوية – شباب برج منايل

نجم التلاغمة – مولودية قسنطينة

شباب باتنة – شبيبة سكيكدة

مولودية بجاية – شبيبة بجاية

حمراء عنابة – إتحاد عنابة

مولودية العلمة – أهلي البرج

إتحاد الأخضرية – إتحاد خنشلة

الجولة الرابعة

شباب برج منايل – نجم التلاغمة

إتحاد الشاوية – مولودية بجاية

إتحاد ورقلة – إتحاد خنشلة

أهلي البرج – جمعية عين مليلة

شبيبة بجاية – مولودية العلمة

إتحاد عنابة – إتحاد الأخضرية

شبيبة سكيكدة – حمراء عنابة

مولودية قسنطينة – شباب باتنة

الجولة الخامسة

جمعية عين مليلة – شبيبة بجاية

إتحاد خنشلة – أهلي البرج

نجم التلاغمة – إتحاد الشاوية

شباب باتنة – شباب برج منايل

مولودية بجاية – شبيبة سكيكدة

حمراء عنابة – مولودية قسنطينة

مولودية العلمة – إتحاد عنابة

إتحاد الأخضرية – إتحاد ورقلة

الجولة السادسة

شباب برج منايل – حمراء عنابة

إتحاد الشاوية – شباب باتنة

نجم التلاغمة – مولودية العلمة

أهلي البرج – إتحاد ورقلة

شبيبة بجاية – إتحاد خنشلة

إتحاد عنابة – جمعية عين مليلة

شبيبة سكيكدة – إتحاد الأخضرية

مولودية قسنطينة – مولودية بجاية

الجولة السابعة

جمعية عين مليلة – شباب برج منايل

إتحاد خنشلة – إتحاد الشاوبة

إتحاد ورقلة – شبيبة بجاية

شباب باتنة – نجم التلاغمة

مولودية بجاية – إتحاد عنابة

حمراء عنابة – أهلي البرج

مولودية العلمة – شبيبة سكيكدة

إتحاد الأخضرية – مولودية قسنطينة

الجولة الثامنة

شباب برج منايل – إتحاد الأخضرية

إتحاد الشاوية – حمراء عنابة

نجم التلاغمة – مولودية بجاية

شباب باتنة – مولودية العلمة

شبيبة بجاية – أهلي البرج

إتحاد عنابة – إتحاد ورقلة

شبيبة سكيكدة – إتحاد خنشلة

مولودية قسنطينة – جمعية عين مليلة

الجولة التاسعة

جمعية عين مليلة – شبيبة سكيكدة

إتحاد خنشلة – مولودية قسنطينة

إتحاد ورقلة – شباب برج منايل

أهلي البرج – إتحاد عنابة

مولودية بجاية – شباب باتنة

حمراء عنابة – نجم التلاغمة

مولودية العلمة – إتحاد الشاوية

إتحاد الأخضرية – شبيبة بجاية

الجولة العاشرة

شباب برج منايل – إتحاد خنشلة

إتحاد الشاوية – جمعية عين مليلة

نجم التلاغمة – إتحاد الأخضرية

شباب باتنة – حمراء عنابة

مولودية بجاية – مولودية العلمة

إتحاد عنابة – شبيبة بجاية

شبيبة سكيكدة – أهلي الربج

مولودية قسنطينة- إتحاد ورقلة

الجولة الحادية عشر

جمعية عين مليلة – نجم التلاغمة

إتحاد خنشلة – إتحاد عنابة

إتحاد ورقلة – شبيبة سكيكدة

أهلي البرج – شباب باتنة

شبيبة بجاية – شباب برج منايل

حمراء عنابة – مولودية بجاية

مولودية العلمة – مولودية قسنطينة

إتحاد الاخضرية – إتحاد الشاوية

الجولة الثانية عشر

شباب برج منايل – أهلي البرج

إتحاد الشاوية – إتحاد ورقلة

نجم التلاغمة – إتحاد خنشلة

شباب باتنة – جمعية عين مليلة

مولودية بجاية – إتحاد الأخضرية

حمراء عنابة – مولودية العلمة

شبيبة سكيكدة – إتحاد عنابة

مولودية قسنطينة – شبيبة بجاية

الجولة الثالثة عشر

جمعية عين مليلة – مولودية بجاية

إتحاد خنشلة – شباب باتنة

إتحاد ورقلة – نجم التلاغمة

أهلي البرج – إتحاد الشاوية

شبيبة بجاية – شبيبة سكيكدة

إتحاد عنابة – مولودية قسنطينة

مولودية العلمة – شباب برج منايل

إتحاد الأخضرية – حمراء عنابة

الجولة الرابعة عشر

شباب برج منايل – إتحاد عنابة

إتحاد الشاوية – شبيبة بجاية

نجم التلاغمة – أهلي البرج

شباب باتنة – إتحاد ورقلة

مولودية بجاية – إتحاد خنشلة

حمراء عنابة – جمعية عين مليلة

مولودية العلمة – إتحاد الأخضرية

مولودية قسنطينة – شبيبة سكيكدة

الجولة الجولة الخامسة عشر

جمعية عين مليلة – مولودية العلمة

إتحاد خنشلة – حمراء عنابة

إتحاد ورقلة – مولودية بجاية

أهلي البرج – مولودية قسنطينة

شبيبة بجاية – نجم التلاغمة

إتحاد عنابة – إتحاد الشاوية

شبيبة سكيكدة – شباب برج منايل

إتحاد الأخضرية – شباب باتنة

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