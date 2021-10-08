رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021-2022 (مجموعة وسط – شرق)
الجولة الأولى
ش. برج منايل – مولودية قسنطينة
إتحاد الشاوية – شبيبة سكيكدة
نجم التلاغمة – إتحاد عنابة
شباب باتنة – شبيبة بجاية
مولودية بجاية – أهلي البرج
حمراء عنابة – إتحاد ورقلة
مولودية العلمة – إتحاد خنشلة
إتحاد الأخضرية – جمعية عين مليلة
الجولة الثانية
ش. برج منايل – مولودية بجاية
اتحاد خنشلة – جمعية عين مليلة
إتحاد ورقلة – مولودية العلمة
أهلي البرج – إتحاد الأخضرية
شبيبة بجاية – حمراء عنابة
إتحاد عنابة – شباب باتنة
شبيبة سكيكدة – نجم التلاغمة
مولودية قسنطينة – إتحاد الشاوية
الجولة الثالثة
جمعية عين مليلة – إتحاد ورقلة
إتحاد الشاوية – شباب برج منايل
نجم التلاغمة – مولودية قسنطينة
شباب باتنة – شبيبة سكيكدة
مولودية بجاية – شبيبة بجاية
حمراء عنابة – إتحاد عنابة
مولودية العلمة – أهلي البرج
إتحاد الأخضرية – إتحاد خنشلة
الجولة الرابعة
شباب برج منايل – نجم التلاغمة
إتحاد الشاوية – مولودية بجاية
إتحاد ورقلة – إتحاد خنشلة
أهلي البرج – جمعية عين مليلة
شبيبة بجاية – مولودية العلمة
إتحاد عنابة – إتحاد الأخضرية
شبيبة سكيكدة – حمراء عنابة
مولودية قسنطينة – شباب باتنة
الجولة الخامسة
جمعية عين مليلة – شبيبة بجاية
إتحاد خنشلة – أهلي البرج
نجم التلاغمة – إتحاد الشاوية
شباب باتنة – شباب برج منايل
مولودية بجاية – شبيبة سكيكدة
حمراء عنابة – مولودية قسنطينة
مولودية العلمة – إتحاد عنابة
إتحاد الأخضرية – إتحاد ورقلة
الجولة السادسة
شباب برج منايل – حمراء عنابة
إتحاد الشاوية – شباب باتنة
نجم التلاغمة – مولودية العلمة
أهلي البرج – إتحاد ورقلة
شبيبة بجاية – إتحاد خنشلة
إتحاد عنابة – جمعية عين مليلة
شبيبة سكيكدة – إتحاد الأخضرية
مولودية قسنطينة – مولودية بجاية
الجولة السابعة
جمعية عين مليلة – شباب برج منايل
إتحاد خنشلة – إتحاد الشاوبة
إتحاد ورقلة – شبيبة بجاية
شباب باتنة – نجم التلاغمة
مولودية بجاية – إتحاد عنابة
حمراء عنابة – أهلي البرج
مولودية العلمة – شبيبة سكيكدة
إتحاد الأخضرية – مولودية قسنطينة
الجولة الثامنة
شباب برج منايل – إتحاد الأخضرية
إتحاد الشاوية – حمراء عنابة
نجم التلاغمة – مولودية بجاية
شباب باتنة – مولودية العلمة
شبيبة بجاية – أهلي البرج
إتحاد عنابة – إتحاد ورقلة
شبيبة سكيكدة – إتحاد خنشلة
مولودية قسنطينة – جمعية عين مليلة
الجولة التاسعة
جمعية عين مليلة – شبيبة سكيكدة
إتحاد خنشلة – مولودية قسنطينة
إتحاد ورقلة – شباب برج منايل
أهلي البرج – إتحاد عنابة
مولودية بجاية – شباب باتنة
حمراء عنابة – نجم التلاغمة
مولودية العلمة – إتحاد الشاوية
إتحاد الأخضرية – شبيبة بجاية
الجولة العاشرة
شباب برج منايل – إتحاد خنشلة
إتحاد الشاوية – جمعية عين مليلة
نجم التلاغمة – إتحاد الأخضرية
شباب باتنة – حمراء عنابة
مولودية بجاية – مولودية العلمة
إتحاد عنابة – شبيبة بجاية
شبيبة سكيكدة – أهلي الربج
مولودية قسنطينة- إتحاد ورقلة
الجولة الحادية عشر
جمعية عين مليلة – نجم التلاغمة
إتحاد خنشلة – إتحاد عنابة
إتحاد ورقلة – شبيبة سكيكدة
أهلي البرج – شباب باتنة
شبيبة بجاية – شباب برج منايل
حمراء عنابة – مولودية بجاية
مولودية العلمة – مولودية قسنطينة
إتحاد الاخضرية – إتحاد الشاوية
الجولة الثانية عشر
شباب برج منايل – أهلي البرج
إتحاد الشاوية – إتحاد ورقلة
نجم التلاغمة – إتحاد خنشلة
شباب باتنة – جمعية عين مليلة
مولودية بجاية – إتحاد الأخضرية
حمراء عنابة – مولودية العلمة
شبيبة سكيكدة – إتحاد عنابة
مولودية قسنطينة – شبيبة بجاية
الجولة الثالثة عشر
جمعية عين مليلة – مولودية بجاية
إتحاد خنشلة – شباب باتنة
إتحاد ورقلة – نجم التلاغمة
أهلي البرج – إتحاد الشاوية
شبيبة بجاية – شبيبة سكيكدة
إتحاد عنابة – مولودية قسنطينة
مولودية العلمة – شباب برج منايل
إتحاد الأخضرية – حمراء عنابة
الجولة الرابعة عشر
شباب برج منايل – إتحاد عنابة
إتحاد الشاوية – شبيبة بجاية
نجم التلاغمة – أهلي البرج
شباب باتنة – إتحاد ورقلة
مولودية بجاية – إتحاد خنشلة
حمراء عنابة – جمعية عين مليلة
مولودية العلمة – إتحاد الأخضرية
مولودية قسنطينة – شبيبة سكيكدة
الجولة الجولة الخامسة عشر
جمعية عين مليلة – مولودية العلمة
إتحاد خنشلة – حمراء عنابة
إتحاد ورقلة – مولودية بجاية
أهلي البرج – مولودية قسنطينة
شبيبة بجاية – نجم التلاغمة
إتحاد عنابة – إتحاد الشاوية
شبيبة سكيكدة – شباب برج منايل
إتحاد الأخضرية – شباب باتنة