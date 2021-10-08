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رياضة

رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021/ 2022

الشروق الرياضي
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رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021/ 2022

الجولة الأولى

نصر حسين داي – اتحاد الجزائر

أمل الأربعاء – اتحاد بسكرة

وداد تلمسان – نجم مقرة

شبيبة الساورة – سريع غليزان

نادي بارادو – جمعية الشلف

وفاق سطيف – هلال شلغوم العيد

أولمبي المدية – شبيبة القبائل

شباب قسنطينة – مولودية وهران

مولودية الجزائر – شباب بلوزداد

الجولة الثانية

اتحاد بسكرة – شبيبة الساورة

شبيبة القبائل – وفاق سطيف

شباب بلوزداد – شباب قسنطينة

جمعية الشلف – أولمبي المدية

نجم مقرة – مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر – أمل الأربعاء

مولودية وهران – نادي بارادو

سريع غليزان – وداد تلمسان

هلال شلغوم العيد – نصر حسين داي

الجولة الثالثة

اتحاد بسكرة – سريع غليزان

نصر حسين داي – شبيبة القبائل

أمل الأربعاء – هلال شلغوم العيد

شبيبة الساورة – اتحاد الجزائر

نادي بارادو – شباب بلوزداد

وفاق سطيف – جمعية الشلف

أولمبي المدية – مولودية وهران

شباب قسنطينة – نجم مقرة

مولودية الجزائر – وداد تلمسان

الجولة الرابعة

وداد تلمسان – شباب قسنطينة

شبيبة القبائل – أمل الأربعاء

شباب بلوزداد – أولمبي المدية

جمعية الشلف – نصر حسين داي

نجم مقرة – نادي بارادو

اتحاد الجزائر – اتحاد بسكرة

مولودية وهران – وفاق سطيف

سريع غليزان – مولودية الجزائر

هلال شلغوم العيد – شبيبة الساورة

الجولة الخامسة

اتحاد بسكرة – هلال شلغوم العيد

نصر حسين داي – مولودية وهران

أمل الأربعاء – جمعية الشلف

شبيبة الساورة – شبيبة القبائل

نادي بارادو – وداد تلمسان

وفاق سطيف – شباب بلوزداد

أولمبي المدية – نجم مقرة

شباب قسنطينة – مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر – سريع غليزان

الجولة السادسة

وداد تلمسان – أولمبي المدية

شبيبة القبائل – اتحاد بسكرة

شباب بلوزداد – نصر حسين داي

جمعية الشلف – شبيبة الساورة

مولودية الجزائر – نادي بارادو

نجم مقرة – وفاق سطيف

مولودية وهران – أمل الأربعاء

سريع غليزان – شباب قسنطينة

هلال شلغوم العيد – اتحاد الجزائر

الجولة السابعة

اتحاد بسكرة – جمعية الشلف

نصر حسين داي – نجم مقرة

أمل الأربعاء – شباب بلوزداد

شبيبة الساورة – مولودية وهران

نادي بارادو – شباب قسنطينة

وفاق سطيف – وداد تلمسان

اولمبي المدية – مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر- شبيبة القبائل

هلال شلغوم العيد – سريع غليزان

الجولة الثامنة

وداد تلمسان – نصر حسين داي

شبيبة القبائل- هلال شلغوم العيد

شباب بلوزداد – شبيبة الساورة

جمعية الشلف- اتحاد الجزائر

شباب قسنطينة – اولمبي المدية

مولودية الجزائر – وفاق سطيف

نجم مقرة – أمل الأربعاء

مولودية وهران – اتحاد بسكرة

سريع غليزان – نادي بارادو

الجولة التاسعة

اتحاد بسكرة – شباب بلوزداد

نصر حسين داي – مولودية الجزائر

أمل الأربعاء – وداد تلمسان

شبيبة القبائل – سريع غليزان

شبيبة الساورة – نجم مقرة

وفاق سطيف- شباب قسنطينة

اولمبي المدية – نادي بارادو

اتحاد الجزائر – مولودية وهران

هلال شلغوم العيد – جمعية الشلف

الجولة العاشرة

وداد تلمسان – شبيبة الساورة

نادي بارادو – وفاق سطيف

شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر

جمعية الشلف – شبيبة القبائل

شباب قسنطينة – نصر حسين داي

مولودية الجزائر – أمل الأربعاء

نجم مقرة – اتحاد بسكرة

مولودية وهران – هلال شلغوم العيد

سريع غليزان – اولمبي المدية

الجولة الحادية عشر

اتحاد بسكرة – وداد تلمسان

نصر حسين داي – نادي بارادو

أمل الأربعاء – شباب قسنطينة

شبيبة القبائل – مولودية وهران

شبيبة الساورة – مولودية الجزائر

وفاق سطيف – اولمبي المدية

جمعية الشلف – سريع غليزان

اتحاد الجزائر – نجم مقرة

هلال شلغوم العيد – شباب بلوزداد

الجولة الثانية عشر

وداد تلمسان – اتحاد الجزائر

نادي بارادو – أمل الأربعاء

شباب بلوزداد – شبيبة القبائل

اولمبي المدية – نصر حسين داي

شباب قسنطينة – شبيبة الساورة

مولودية الجزائر – اتحاد بسكرة

نجم مقرة – هلال شلغوم العيد

مولودية وهران – جمعية الشلف

سريع غليزان – وفاق سطيف

الجولة الثالثة عشر

اتحاد بسكرة – شباب قسنطينة

نصر حسين داي – وفاق سطيف

أمل الأربعاء – اولمبي المدية

شبيبة القبائل – نجم مقرة

شبيبة الساورة – نادي بارادو

جمعية الشلف – شباب بلوزداد

اتحاد الجزائر – مولودية الجزائر

مولودية وهران – سريع غليزان

هلال شلغوم العيد – وداد تلمسان

الجولة الرابعة عشر

وداد تلمسان – شبيبة القبائل

نادي بارادو – اتحاد بسكرة

وفاق سطيف – أمل الأربعاء

شباب بلوزداد – مولودية وهران

اولمبي المدية – شبيبة الساورة

شباب قسنطينة – اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر – هلال شلغوم العيد

نجم مقرة – جمعية الشلف

سريع غليزان – نصر حسين داي

الجولة الخامسة عشر

اتحاد بسكرة – اولمبي المدية

أمل الأربعاء – نصر حسين داي

شبيبة القبائل – مولودية الجزائر

شبيبة الساورة – وفاق سطيف

شباب بلوزداد – سريع غليزان

جمعية الشلف – وداد تلمسان

اتحاد الجزائر – نادي بارادو

مولودية وهران – نجم مقرة

هلال شلغوم العيد – شباب قسنطينة

الجولة السادسة عشر

نصر حسين داي – شبيبة الساورة

أمل الأربعاء – سريع غليزان

وداد تلمسان – مولودية وهران

نادي بارادو – هلال شلغوم العيد

وفاق سطيف – اتحاد بسكرة

اولمبي المدية – اتحاد الجزائر

شباب قسنطينة – شبيبة الساورة

مولودية الجزائر – جمعية الشلف

نجم مقرة – شباب بلوزداد

الجولة السابعة عشر

اتحاد بسكرة – نصر حسين داي

شبيبة القبائل – نادي بارادو

شبيبة الساورة – أمل الأربعاء

شباب بلوزداد – وداد تلمسان

جمعية الشلف – شباب قسنطينة

اتحاد الجزائر – وفاق سطيف

مولودية وهران – مولودية الجزائر

سريع غليزان – نجم مقرة

هلال شلغوم العيد – اولمبي المدية

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