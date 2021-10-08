رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021/ 2022
الجولة الأولى
نصر حسين داي – اتحاد الجزائر
أمل الأربعاء – اتحاد بسكرة
وداد تلمسان – نجم مقرة
شبيبة الساورة – سريع غليزان
نادي بارادو – جمعية الشلف
وفاق سطيف – هلال شلغوم العيد
أولمبي المدية – شبيبة القبائل
شباب قسنطينة – مولودية وهران
مولودية الجزائر – شباب بلوزداد
الجولة الثانية
اتحاد بسكرة – شبيبة الساورة
شبيبة القبائل – وفاق سطيف
شباب بلوزداد – شباب قسنطينة
جمعية الشلف – أولمبي المدية
نجم مقرة – مولودية الجزائر
اتحاد الجزائر – أمل الأربعاء
مولودية وهران – نادي بارادو
سريع غليزان – وداد تلمسان
هلال شلغوم العيد – نصر حسين داي
الجولة الثالثة
اتحاد بسكرة – سريع غليزان
نصر حسين داي – شبيبة القبائل
أمل الأربعاء – هلال شلغوم العيد
شبيبة الساورة – اتحاد الجزائر
نادي بارادو – شباب بلوزداد
وفاق سطيف – جمعية الشلف
أولمبي المدية – مولودية وهران
شباب قسنطينة – نجم مقرة
مولودية الجزائر – وداد تلمسان
الجولة الرابعة
وداد تلمسان – شباب قسنطينة
شبيبة القبائل – أمل الأربعاء
شباب بلوزداد – أولمبي المدية
جمعية الشلف – نصر حسين داي
نجم مقرة – نادي بارادو
اتحاد الجزائر – اتحاد بسكرة
مولودية وهران – وفاق سطيف
سريع غليزان – مولودية الجزائر
هلال شلغوم العيد – شبيبة الساورة
الجولة الخامسة
اتحاد بسكرة – هلال شلغوم العيد
نصر حسين داي – مولودية وهران
أمل الأربعاء – جمعية الشلف
شبيبة الساورة – شبيبة القبائل
نادي بارادو – وداد تلمسان
وفاق سطيف – شباب بلوزداد
أولمبي المدية – نجم مقرة
شباب قسنطينة – مولودية الجزائر
اتحاد الجزائر – سريع غليزان
الجولة السادسة
وداد تلمسان – أولمبي المدية
شبيبة القبائل – اتحاد بسكرة
شباب بلوزداد – نصر حسين داي
جمعية الشلف – شبيبة الساورة
مولودية الجزائر – نادي بارادو
نجم مقرة – وفاق سطيف
مولودية وهران – أمل الأربعاء
سريع غليزان – شباب قسنطينة
هلال شلغوم العيد – اتحاد الجزائر
الجولة السابعة
اتحاد بسكرة – جمعية الشلف
نصر حسين داي – نجم مقرة
أمل الأربعاء – شباب بلوزداد
شبيبة الساورة – مولودية وهران
نادي بارادو – شباب قسنطينة
وفاق سطيف – وداد تلمسان
اولمبي المدية – مولودية الجزائر
اتحاد الجزائر- شبيبة القبائل
هلال شلغوم العيد – سريع غليزان
الجولة الثامنة
وداد تلمسان – نصر حسين داي
شبيبة القبائل- هلال شلغوم العيد
شباب بلوزداد – شبيبة الساورة
جمعية الشلف- اتحاد الجزائر
شباب قسنطينة – اولمبي المدية
مولودية الجزائر – وفاق سطيف
نجم مقرة – أمل الأربعاء
مولودية وهران – اتحاد بسكرة
سريع غليزان – نادي بارادو
الجولة التاسعة
اتحاد بسكرة – شباب بلوزداد
نصر حسين داي – مولودية الجزائر
أمل الأربعاء – وداد تلمسان
شبيبة القبائل – سريع غليزان
شبيبة الساورة – نجم مقرة
وفاق سطيف- شباب قسنطينة
اولمبي المدية – نادي بارادو
اتحاد الجزائر – مولودية وهران
هلال شلغوم العيد – جمعية الشلف
الجولة العاشرة
وداد تلمسان – شبيبة الساورة
نادي بارادو – وفاق سطيف
شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر
جمعية الشلف – شبيبة القبائل
شباب قسنطينة – نصر حسين داي
مولودية الجزائر – أمل الأربعاء
نجم مقرة – اتحاد بسكرة
مولودية وهران – هلال شلغوم العيد
سريع غليزان – اولمبي المدية
الجولة الحادية عشر
اتحاد بسكرة – وداد تلمسان
نصر حسين داي – نادي بارادو
أمل الأربعاء – شباب قسنطينة
شبيبة القبائل – مولودية وهران
شبيبة الساورة – مولودية الجزائر
وفاق سطيف – اولمبي المدية
جمعية الشلف – سريع غليزان
اتحاد الجزائر – نجم مقرة
هلال شلغوم العيد – شباب بلوزداد
الجولة الثانية عشر
وداد تلمسان – اتحاد الجزائر
نادي بارادو – أمل الأربعاء
شباب بلوزداد – شبيبة القبائل
اولمبي المدية – نصر حسين داي
شباب قسنطينة – شبيبة الساورة
مولودية الجزائر – اتحاد بسكرة
نجم مقرة – هلال شلغوم العيد
مولودية وهران – جمعية الشلف
سريع غليزان – وفاق سطيف
الجولة الثالثة عشر
اتحاد بسكرة – شباب قسنطينة
نصر حسين داي – وفاق سطيف
أمل الأربعاء – اولمبي المدية
شبيبة القبائل – نجم مقرة
شبيبة الساورة – نادي بارادو
جمعية الشلف – شباب بلوزداد
اتحاد الجزائر – مولودية الجزائر
مولودية وهران – سريع غليزان
هلال شلغوم العيد – وداد تلمسان
الجولة الرابعة عشر
وداد تلمسان – شبيبة القبائل
نادي بارادو – اتحاد بسكرة
وفاق سطيف – أمل الأربعاء
شباب بلوزداد – مولودية وهران
اولمبي المدية – شبيبة الساورة
شباب قسنطينة – اتحاد الجزائر
مولودية الجزائر – هلال شلغوم العيد
نجم مقرة – جمعية الشلف
سريع غليزان – نصر حسين داي
الجولة الخامسة عشر
اتحاد بسكرة – اولمبي المدية
أمل الأربعاء – نصر حسين داي
شبيبة القبائل – مولودية الجزائر
شبيبة الساورة – وفاق سطيف
شباب بلوزداد – سريع غليزان
جمعية الشلف – وداد تلمسان
اتحاد الجزائر – نادي بارادو
مولودية وهران – نجم مقرة
هلال شلغوم العيد – شباب قسنطينة
الجولة السادسة عشر
نصر حسين داي – شبيبة الساورة
أمل الأربعاء – سريع غليزان
وداد تلمسان – مولودية وهران
نادي بارادو – هلال شلغوم العيد
وفاق سطيف – اتحاد بسكرة
اولمبي المدية – اتحاد الجزائر
شباب قسنطينة – شبيبة الساورة
مولودية الجزائر – جمعية الشلف
نجم مقرة – شباب بلوزداد
الجولة السابعة عشر
اتحاد بسكرة – نصر حسين داي
شبيبة القبائل – نادي بارادو
شبيبة الساورة – أمل الأربعاء
شباب بلوزداد – وداد تلمسان
جمعية الشلف – شباب قسنطينة
اتحاد الجزائر – وفاق سطيف
مولودية وهران – مولودية الجزائر
سريع غليزان – نجم مقرة
هلال شلغوم العيد – اولمبي المدية