.. رزنامة وشروط الترقيات المهنيّة

تخص قطاعي التربية والصحة قبل نهاية 2021 .. "الشروق" تكشف:

حددت وزارة الصحة، بعد تحصلها على الرأي بالمطابقة من مصالح الوظيفة العمومية، ورقة طريق للامتحانات المهنية ومسابقات الترقية بالنسبة لعمال قطاع الصحة، تكون تواريخها نهائية وغير قابلة للتأخير في أي إجراء مرتبط بها، على أن يشرع فيها بداية من 3 أكتوبر الجاري.

وأبرقت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة تعليمة إلى مديرياتها الولائية وكذا المديرين العامين ومديري المؤسسات الصحية الجامعية والاستشفائية والجوارية تحت رقم 218 بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، تؤكد فيها بأنه بناء على تلقيها من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية إرسالا يتضمن الرأي بالمطابقة على قرارات فتح المسابقات والامتحانات المهنية لمختلف الأسلاك بعنوان سنة 2021، فإنه ينبغي الشروع في عملية التسجيلات وتبليغ الموظفين المعنيين بالترقية وفق التنظيم المعمول به، حسب ورقة طريق ينبغي التقيد الصارم بتواريخها التي تعتبر نهائية كما ورد بالتعليمة، ولا يجوز التأخر في أي من الإجراءات المقررة وفقها، على أن يتم تحديد رزنامة إجراء الامتحانات المهنية والمسابقات بعد وقف قوائم الموظفين المقبولين نهائيا للمشاركة فيها.

ترقيات الأساتذة والإداريين عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل

وحددت ورقة الطريق تواريخ للشروع في إجراءاتها تبدأ بإلصاق الإعلان عن الامتحانات المهنية والمسابقات بالمؤسسات والإدارات المعنية يوم 3 أكتوبر الجاري، على أن تكون عملية الفتح والغلق في 11 أكتوبر، تليها مرحلة إعداد محاضر دراسة الملفات المقبولة وغير المقبولة في اليوم الموالي، وهي المحاضر رفقة الإعلان التي ينبغي أن تبلغ نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة يوم 13 أكتوبر 2021.

الترشح مفتوح للذين يثبتون 10 سنوات خبرة قبل 31 ديسمبر 2020

كما يتم تبليغ المترشحين المقبولين وغير المقبولين بالاستدعاءات ورسائل الرفض في نفس اليوم، على أن يتم تحديد آجال إيداع الطعون والبت فيها وفق فترة لا ينبغي أن تتجاوز يوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، ثم يتم تحديد رزنامة إجراء وتنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات المشار إليها وتنشر بعد وقف قوائم المقبولين نهائيا للمشاركة فيها.

انطلاق امتحانات عمال الصحة في 3 أكتوبر الجاري وتواريخها نهائية

وأرفقت تعليمة وزارة الصحة المتضمنة ورقة الطريق المذكورة بملاحظات عدة أهمها التشديد على أن التواريخ المقررة نهائية ولا يجوز التأخر في أحد الإجراءات أو التغيير فيها، أما الإعلان فينبغي أن يكون وفق النموذج المرسل من الإدارة المركزية، في حين يتم تسجيل المترشحين على مستوى المؤسسات العمومية للصحة المعنية ابتداء من تاريخ الأحد 3 أكتوبر وهذا في دفتر خاص ممضى ومؤشر عليه من طرف مصالح مديرية الصحة الولائية، لتباشر اللجنة المكلفة بدراسة الملفات مهامها ابتداء من تاريخ أول يوم إلصاق للإعلان على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، ويتم إعداد محاضر دراسة الملفات للموظفين المقبولين وغير المقبولين من طرف اللجنة المؤهلة، التي توكل لها مهام دراسة الملفات للمترشحين على مستوى مديرية الصحة، حيث تتكون من مدير الصحة والسكان أو ممثلا رئيسا، ومدير المؤسسة العمومية للصحة أو ممثله بعضوين على الأقل، وكذا ممثلين منتخبين عن اللجنة متساوية الأعضاء لإحدى المؤسسات العمومية المحلية للسلك أو الرتبة المعنية كأعضاء.

لجنة مؤهلة مكلفة بدراسة ملفات الموظفين المقبولين وغير المقبولين

وتعد اللجنة المذكورة محاضر دراسة الملفات وتبلغها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، مع قيام مديرية الصحة عن طريق المؤسسة العمومية للصحة المعنية بتبليغ المترشحين المقبولين باستدعاءات وكذا غير المقبولين بأسباب رفضهم بواسطة رسالة فردية وكذا عن طريق النشر على مستوى أماكن العمل في نفس اليوم وهو الأربعاء 13 أكتوبر، حيث يحدد آخر أجل لإيداع الطعون والبت فيها يوم الأربعاء 20 أكتوبر، ثم يتم إعداد محضر إضافي للملفات المقبولة بعد البت في الطعون إذا ما قدرت مديرية الصحة أن الطعون مؤسسة، ويتم إبلاغه إلى المصالح المركزية للوظيفة العمومية أو المحلية حسب الحالة.