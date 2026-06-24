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اقتصاد
خلال استقباله وفدا من صندوق النقد الدولي

رزيق: الجزائر تتطلع للتحوّل إلى قطب اقتصادي وتجاري يربط بين أوروبا وإفريقيا

الشروق أونلاين
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رزيق: الجزائر تتطلع للتحوّل إلى قطب اقتصادي وتجاري يربط بين أوروبا وإفريقيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الأربعاء، وفدا من صندوق النقد الدولي. يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر شارالامبوس تسونغاريدس.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر.

حيث قدّم الوزير عرضا مفصلا حول “واقع وآفاق تطوير قطاع التجارة الخارجية في الجزائر، والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني”.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير “النتائج الإيجابية المسجلة في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. من خلال توسيع قاعدة المصدرين الجزائريين، وولوج المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة”.

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كما تطرّق الوزير إلى “التطور الملحوظ في النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال ارتفاع عدد المؤسسات المنتجة. التي ساهمت في إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما:

  • يعزز السيادة الاقتصادية،
  • ويقلص التبعية للأسواق الخارجية،
  • فضلا عن مساهمته في خلق الثروة ومناصب الشغل”.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن “الجزائر تتطلع للتحوّل إلى قطب اقتصادي وتجاري إقليمي، يربط بين أوروبا وإفريقيا. مستفيدة من الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتنامية، ومن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة”.

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