رزيق: الجزائر حريصة على تعزيز تعاونها مع “الأونكتاد” لترقية مكانتها دوليًا

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس بجنيف، حرص الجزائر على التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للتنمية، على غرار “الأونكتاد”، من أجل تعزيز مكانتها ضمن سلاسل القيمة الدولية.

وجاء هذا خلال لقاء أجراه كمال رزيق، اليوم الخميس، مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان مايوفيس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة،  استعرض الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، تيسير التجارة ودعم القدرات الوطنية في مجال ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا السياق، أكد رزيق حرص الجزائر، على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للتنمية، في مقدمتها الأونكتاد، من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة الجزائر ضمن سلاسل القيمة الدولية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يخدم التنمية الاقتصادية في الجزائر ويدعم جهود التكامل الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي”, حسب البيان.

يذكر أن الدورة الـ 16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تنعقد من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بقصر الأمم في جنيف تحت شعار “قرار المستقبل: العمل من أجل تحول اقتصادي يساهم في تنمية عادلة وشاملة ومستدامة”.

ويعد هذا المؤتمر، المنظم كل أربع سنوات، من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ويعرف مشاركة قادة دول وحكومات ووزراء من 195 دولة عضو في الأونكتاد، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وخبراء اقتصاد، حائزين على جائزة “نوبل”, وممثلين عن المجتمع المدني وبنوك التنمية والمنظمات المالية والتجارية العالمية.

