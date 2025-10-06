رزيق: الجزائر شريك قوي لسلوفينيا وبوابة إفريقيا

خلال إشرافه على أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السلوفيني:

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، لدى اشرافه اليوم الاثنين، 6 أكتوبر، بالجزائر العاصمة على أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السلوفيني، على جاذبية السوق الجزائرية، مبرزا فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها الاقتصاد الجزائري.

وأوضح رزيق أن الجزائر “تعد شريكا قويا لسلوفينيا وتعتبر بوابة لدخول افريقيا، كما تتوفر على مناخ اعمال وقوانين ملائمة لتكون محل لاستثمارات قوية تتجه نحو السوق الافريقية”، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

كما أكد رزيق أن ترقية العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا هي في صلب اهتمامات الطرفين على ضوء نتائج زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلوفينيا خلال العام الجاري، لافتا الى تسجيل اهتمام من طرف شركات البلدين لتطوير هذه الشراكة خاصة وأن الجزائر “تقدم مناخ أعمال جذاب ومهم يستقطب كل الشراكات”.

كما ذكر بنتائج الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الافريقية، ملفتا ان “المنتدى الثنائي من شانه الخروج بنتائج تعكس العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعزز الاستثمارات في إطار علاقة رابح-رابح”.

من جهتها، أبرزت سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك، أهمية هذا المنتدى الذي يسعى الطرفان من خلاله لترقية المبادلات الاقتصادية وفق توجيهات رئيسي جمهورية البلدين، حسب ما نقلته ذات الوكالة.

ويتيح المنتدى المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتنسيق مع سفارة سلوفينيا بالجزائر، والذي يدوم يومين، للشركات الجزائرية والسلوفينية، بحث فرص المشاريع والاستثمارات المحتملة من خلال لقاءات ثنائية لرجال الأعمال غطت مختلف القطاعات، بالأخص: التعليم العالي، الصناعات الثقيلة، البيئة، الصناعة الصيدلانية، المياه، السقي الفلاحي الذكي، النشاطات الفضائية، الطب، الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية والمؤسسات الناشئة.