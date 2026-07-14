رزيق: الجزائر مستعدة لتوسيع حضور منتجاتها في السوق الموزمبيقية

خلال استقباله كاتب الدولة للتجارة بجمهورية موزمبيق

أعرب وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن استعداد الجزائر لتوسيع حضور منتجاتها في السوق الموزمبيقية، وهذا خلال استقباله اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، كاتب الدولة للتجارة بجمهورية موزمبيق، أنطونيو غريسبوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، مرفوقًا بوفد من رجال الأعمال الموزمبيقيين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، بحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعرضا آليات تطوير المبادلات التجارية، والعمل على رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو السوق الموزمبيقية، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدين.

وأكد رزيق خلال اللقاء “أن الجزائر تتوفر اليوم على قاعدة صناعية متنوعة ومنتجات ذات جودة تنافسية تُصدَّر إلى العديد من الأسواق الدولية، معربًا عن استعداد الجزائر لتوسيع حضور منتجاتها في السوق الموزمبيقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.”

أما كاتب الدولة للتجارة بجمهورية موزمبيق لإبرز من جهته “أهمية تشجيع إقامة مشاريع استثمارية جزائرية في موزمبيق، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو أسواق شرق إفريقيا، التي تضم أكثر من 470 مليون مستهلك، بما يتيح للمتعاملين الجزائريين فرصًا واعدة للتوسع في هذه المنطقة.”