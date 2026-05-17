اقتصاد

رزيق: الصناعات الغذائية الجزائرية تملك مقومات قوية للتصدير

جانب من زيارة الوزير لأجنحة المعرض

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن شعبة الصناعات الغذائية، خاصة منتجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة، تمتلك مؤهلات كبيرة تسمح لها بولوج الأسواق الدولية، بالنظر إلى جودة المنتوج الجزائري وتنوعه، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى تكثيف الاستثمار في الابتكار والتغليف لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الخارج.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أن تنظيم المعرض المتخصص في منتجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة يهدف إلى مرافقة المؤسسات الجزائرية المنتجة وتشجيعها على التوجه نحو الأسواق الخارجية، من خلال تثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأشرف رزيق، رفقة فوزية نعامة، على افتتاح المعرض المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع ولاية بومرداس، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 ماي 2026، تحت شعار “آفاق واعدة للتصدير”.

وشملت زيارة الوزير مختلف أجنحة المعرض، حيث استمع إلى شروحات قدمها العارضون والمتعاملون الاقتصاديون حول قدراتهم الإنتاجية ونوعية المنتجات المعروضة، إلى جانب آفاق تطوير هذه الشعبة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

كما اطلع الوزير على الإمكانيات التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال صناعة الحلويات والبسكويت والشوكولاتة، ومدى احترامها لمعايير الجودة والتغليف والتسويق، بما يستجيب لمتطلبات التصدير والمنافسة الدولية.

ويشهد المعرض مشاركة 71 شركة وطنية، من بينها 30 شركة مصدّرة، ما يعكس الديناميكية التي يعرفها القطاع والاهتمام المتزايد بتطوير قدراته التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.

