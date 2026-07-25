رزيق: المنصات اللوجستية ركيزة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن تطوير البنية التحتية اللوجستية الخاصة بالتصدير يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشدداً على أهمية توحيد جهود مختلف القطاعات والهيئات لضمان تجسيد مشاريع لوجستية تستجيب لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين وتعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع عمل ترأسه الوزير، بمقر الوزارة، خُصص لدراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بعمليات التصدير، إلى جانب ممثلي الجمعيات ومنظمات أرباب العمل الاقتصادية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأوضح البيان أن الاجتماع شكّل فضاءً للتشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف إعداد تصور عملي لإنشاء منصات لوجستية متكاملة تسهم في تحسين سلسلة الخدمات الموجهة للمصدرين، وتسهيل عمليات شحن السلع الموجهة إلى الأسواق الخارجية وتخزينها ومناولتها، بما يدعم رفع تنافسية المنتجات الجزائرية ويعزز حضورها في الأسواق الدولية.

وخلال كلمته، شدد رزيق على أن نجاح هذا المشروع يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن إنجازه وفق أفضل المعايير، ويلبي متطلبات المتعاملين الاقتصاديين، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، وفق ما جاء في بيان الوزارة.