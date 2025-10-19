-- -- -- / -- -- --
لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية الراهنة والاتجاهات في مجالات التجارة

رزيق في سويسرا للمشاركة في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

الشروق أونلاين
ح. م
كمال رزيق

يشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ابتداء من يوم غد الاثنين 20 اكتوبر، في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، التي سيتعقد  من 20 إلى 23 أكتوبر، بقصر الأمم بجنيف سويسرا، تحت موضوع “قرار المستقبل: العمل على التحول الاقتصادي المساهم في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة”، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تنظمها الأمم المتحدة كل أربع سنوات، ويجتمع خلاله قادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد من 195 دولة عضو في المؤتمر، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية، وخبراء الاقتصاد، والحائزين على جائزة نوبل، وممثلي المجتمع المدني، وبنوك التنمية والمنظمات المالية والتجارية العالمية.

وسيُناقش المشاركون خلال هذه الدورة أهم التحديات الاقتصادية الراهنة والاتجاهات العالمية في مجالات التجارة، والتمويل، والاستثمار، والتكنولوجيا، وفقا لذات المصدر.

