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اقتصاد

رزيق للرئيس الموريتاني: الجزائر مستعدة لإقامة شراكة استثمارية متينة

الشروق أونلاين
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رزيق للرئيس الموريتاني: الجزائر مستعدة لإقامة شراكة استثمارية متينة
ح.م
استقبال الرئيس الموريتاني للوزير رزيق

أكد وزير التجارة كمال رزيق  للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني استعداد الجزائر  الكامل لإقامة علاقة تجارية واستثمارية متينة مع موريتانيا.

وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن تصريح الوزير رزيق جاء خلال استقباله من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بنواكشوط.

وأكد البيان أن اللقاء كان فرصة كشف من خلالها  الوزير رزيق استعداد الجزائر الكامل لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متينة تجسد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

كما أبلغ وزير التجارة وترقية الصادرات، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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