رزيق لمسؤولين في البنك الدولي: الجزائر سوق واعدة للاستثمار الأجنبي

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الأحد في تونس، أن الجزائر أصبحت “سوقا واعدة للاستثمار، خاصة في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد، والقانون المنظم للمناطق الحرّة، وانضمام البلاد لمنطقة التبادل الحر في إفريقيا”.

جاء ذلك في خلال لقاء مع ممثلين للبنك الدولي، على هامش مشاركته في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أوت.

وحسب بيان للوزارة، فقد أبرز رزيق لمحدثّيه “الورشات الإصلاحية التي تم فتحها في الجزائر، قصد خلق سوق تنافسية، وأرض خصبة للاستثمار الداخلي والأجنبي”.

“اهتمام بالغ” لدى الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر

وفي 27 أوت 2022، تحدث سفير اليابان في الجزائر كيرا كونو يوم الجمعة، عن “اهتمام بالغ” يحذو الشركات اليابانية للاستثمار في البلاد، باعتبارها بوابة نحو منطقة التبادل الحرّ في إفريقيا.

جاء ذلك في خلال استقبال السفير من قِبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. حيث تطرق الطرفان إلى “علاقات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و اليابان، وسبل توطيدها”.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبّر سفير اليابان عن “استعداد بلاده لبناء شراكة حقيقية مع إفريقيا، خاصة في ظل مشاركة طوكيو في الندوة المشتركة مع دول القارة بتونس، يومي 27 و28 أوت”.

وقد توّج اللقاء بالاتفاق على “إنشاء مجلس أعمال جزائري ياباني، لبعث وتنشيط التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”، يضيف البيان.