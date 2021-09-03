رزيق: منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستسمح باستغلال الموارد الأولية في الصناعات التحويلية

اعتبر وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، الجمعة، أن دخول المنطقة التجارية الإفريقية الحرة سيشكل سانحة هامة لكل اقتصاديات الدول الإفريقية من أجل تنمية المبادلات البينية والسماح باستغلال الموارد الأولية الإفريقية في الصناعات التحويلية القارية لجعل المنتوج الإفريقي تنافسي على المستوى القاري و العالمي.

وأكد رزيق خلال مشاركته رفقة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، و وزير الصناعة، احمد زغدار، في الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمناجم للاتحاد الإفريقي، أن “الجزائر التي تعتبر طرفا فعالا في هذه المنطقة لم تدخر جهدا للمضي قدما من أجل إنجاح كل المبادرات الإفريقية.”

كما صرح أن “الجزائر قد صادقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر وأودعت وثائق التصديق رسميا لدى أمانة المنظمة مما يسمح لها بالاستفادة من مختلف الامتيازات الممنوحة و التي تتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي و ترقية الصادرات خارج المحروقات.”

وتطرق المشاركون في هذا الاجتماع إلى أهمية تحديد استراتيجيات افريقية في هذه المجالات “الحساسة” من اجل المساهمة في الوصول إلى أهداف التنمية المدونة في أجندة إفريقيا 2063.

كما أوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون الإفريقي الهادف إلى اندماج اقتصاديات البلدان الإفريقية في سياسة القيم الجهوية القارية والعالمية.