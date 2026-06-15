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اقتصاد

رزيق وقويدري يترأسان اجتماعاً تنسيقياً لدعم الإنتاج الوطني

الشروق أونلاين
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رزيق وقويدري يترأسان اجتماعاً تنسيقياً لدعم الإنتاج الوطني
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من الاجتماع

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، رفقة وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اجتماع عمل تنسيقياً بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بحضور إطارات من الوزارتين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين القطاعين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دعم الجهود الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في ترقية الأداء الاقتصادي الوطني وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

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