الجزائر وتركيا تستهدفان 10 مليارات دولار مبادلات

شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق مع وزير التجارة التركي عمر بولاط على أهمية بلوغ هدف رفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار

وأكد الوزيران على ضرورة توسيع الاستثمارات والتحضير للتوقيع على اتفاقية تجارة تفاضلية بين الجزائر وتركيا إضافة إلى تطوير التعاون في قطاعات واعدة كالطاقات المتجددة والصيرفة والزراعة والبنية التحتية.

التوقيع على عدة اتفاقيات هامة

وتم التوقيع على عدة اتفاقيات تخص مجالات اقتصادية هامة بين الجانبين الجزائري والتركي خلال أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري – التركي

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية عقدها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق مع نظيره التركي عمر بولاط، خلال منتدى الأعمال الجزائري التركي بأنقرة.

واستعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك

وصباح الخميس، انطلق منتدى الأعمال الجزائري – التركي بمشاركة رجال أعمال جزائريين وأتراك

وأكد المشاركون في أشغال المنتدى على الإرادة القوية من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة.