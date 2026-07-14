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اقتصاد

رزيق يؤكد مواصلة دعم المصدرين لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية

الشروق أونلاين
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رزيق يؤكد مواصلة دعم المصدرين لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من الاجتماع

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المصدرين الجزائريين وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وذلك خلال اجتماع تقييمي خُصص لدراسة نتائج مشاركة المصدرين في مختلف الفعاليات الاقتصادية الدولية التي أشرفت الوزارة على تنظيمها.

وأشاد رزيق بالنتائج المحققة خلال هذه المشاركات، معتبرا أنها ساهمت في التعريف بالمنتوج الجزائري وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، فضلا عن توفير فرص تجارية جديدة للمؤسسات الوطنية.

وأوضح بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الوزير أكد أن هذه الحصيلة تعكس نجاح المقاربة المعتمدة في مرافقة المصدرين وترقية الصادرات الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع انتشار المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

ودعا رزيق المصدرين إلى مواصلة استغلال الفرص التي توفرها المعارض والتظاهرات الاقتصادية الدولية، من أجل ترسيخ مكانة الصادرات الجزائرية وتنويع وجهاتها.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير التأكيد على مواصلة الوزارة الإصغاء لانشغالات المصدرين والعمل على توفير مختلف أشكال المرافقة والدعم، بما يسمح بتعزيز قدرتهم على الولوج إلى الأسواق الخارجية وتطوير الأداء التصديري للمؤسسات الوطنية.

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