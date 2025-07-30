رزيق يبحث التعاون مع كينيا ويختتم مشاركته في قمة الغذاء بأديس أبابا

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، لقاءً ثنائيًا مع وزير الفلاحة وتنمية الثروة الحيوانية لجمهورية كينيا، موتاهي كاقوي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من قمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4)، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض آفاق التعاون بين الجزائر وكينيا، خاصة في مجالي التجارة والفلاحة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية وتطوير المبادلات التجارية.

كما تم التذكير بتنظيم الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية المقرر ما بين 4 و10 سبتمبر 2025، حيث تم دعوة الشركات الكينية للمشاركة الفعالة فيه، والاطلاع على القدرات التصديرية الجزائرية.

وفي ختام مشاركته في هذه القمة الدولية التي احتضنتها أديس أبابا من 27 إلى 29 جويلية 2025، تم توديع الوزير كمال رزيق من طرف وزير الدولة المكلّف بالسلام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية، خير الدين تازرا أديرا، في ختام زيارة تميزت بمشاركة فعّالة للجزائر في مناقشة تحديات الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال.