رزيق يبحث توسيع حضور المنتجات الجزائرية في السوق النمساوية

استعرض وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع سفير جمهورية النمسا بالجزائر، فولفغانغ سبادينغر، واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أتاح اللقاء الذي جرى الثلاثاء 28 جويلية، بمقر الوزارة، بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما في مجال ترقية المبادلات التجارية، وتشجيع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والنمساويين.

وتناول الطرفان الآفاق المتاحة لتوسيع حضور المنتجات الجزائرية في السوق النمساوية، واستغلال الإمكانات التي يزخر بها البلدان بما يخدم المصالح المشتركة. مع التأكيد على أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي الثنائي.