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الجزائر

رزيق يبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المحلي في الإمارات

الشروق أونلاين
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رزيق يبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المحلي في الإمارات

بحث وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع آل علي، سبل ترقية آفاق التعاون الثنائي في المجال التجاري بين البلدين.

وجاء في بيان للوزارة “وشكل اللقاء فرصة لتقييم العلاقات التجارية البينية حيث تم في هذا الصدد التأكيد على ضرورة تشجيع الصادرات خارج المحروقات والبحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتوج المحلي”.

وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على تفعيل مجلس الأعمال لمد جسور التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والبحث عن فرص الشراكة المتاحة وفق قاعدة رابح رابح.

من جانبه ثمن السفير الإمارتي كل المجهودات التي تقوم بها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خاصة تلك الحريصة على جذب المستثمرين الأجانب مرحبا بأي شراكة أو تعاون ثنائي يمكن ان يعود بالمنفعة على الدولتين الشقيقتين.

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