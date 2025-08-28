رزيق يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز المبادلات التجارية الثنائية

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، ندوميزو نديما نتشينغا، تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، 28 أوت، بمقر الوزارة، سمح باستعراض واقع وآفاق التعاون التجاري بين البلدين، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الثنائية وضرورة الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم الاتفاق على تعزيز المبادلات التجارية الثنائية عبر تنويع قنوات التعاون الاقتصادي، لاسيما من خلال تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية بجنوب إفريقيا، بما يتيح للمنتج الوطني دخول أسواق جديدة ذات إمكانيات واسعة، وكذا برمجة معارض مماثلة للمنتجات الجنوب إفريقية بالجزائر، لتعريف المستهلك الجزائري بمنتجات جنوب إفريقيا، حسب ذات المصدر.