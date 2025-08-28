-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رزيق يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز المبادلات التجارية الثنائية

الشروق أونلاين
  • 22
  • 0
رزيق يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز المبادلات التجارية الثنائية
وزارة التجارة الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، ندوميزو نديما نتشينغا، تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، 28 أوت، بمقر الوزارة، سمح باستعراض واقع وآفاق التعاون التجاري بين البلدين، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الثنائية وضرورة الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم الاتفاق على تعزيز المبادلات التجارية الثنائية عبر تنويع قنوات التعاون الاقتصادي، لاسيما من خلال تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية بجنوب إفريقيا، بما يتيح للمنتج الوطني دخول أسواق جديدة ذات إمكانيات واسعة، وكذا برمجة معارض مماثلة للمنتجات الجنوب إفريقية بالجزائر، لتعريف المستهلك الجزائري بمنتجات جنوب إفريقيا، حسب ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
في طبعته العاشرة.. المعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بهذا التاريخ

في طبعته العاشرة.. المعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بهذا التاريخ

هذا ما قاله مدير دعم وتنمية المقاولاتية بشأن معرض التجارة الإفريقي

هذا ما قاله مدير دعم وتنمية المقاولاتية بشأن معرض التجارة الإفريقي

بلومبرغ: روسيا تتحدّى العقوبات الغربية وترفع إنتاجها من الغاز

بلومبرغ: روسيا تتحدّى العقوبات الغربية وترفع إنتاجها من الغاز

النفط ينخفض بدولارين ويعود لمستوياته السابقة

النفط ينخفض بدولارين ويعود لمستوياته السابقة

الرئيس تبون يسدي تعليمات بـ”زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات”

الرئيس تبون يسدي تعليمات بـ”زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات”

الجزائر وإيران تؤكدان على ضرورة الارتقاء بالمبادلات التجارية الثنائية

الجزائر وإيران تؤكدان على ضرورة الارتقاء بالمبادلات التجارية الثنائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد