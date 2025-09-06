رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، عدداً من وزراء الدول الإفريقية المكلفين بالتجارة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فإن الاستقبال جاء في إطار اللقاءات الثنائية المنظمة على هامش المائدة المستديرة الوزارية المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “التجارة البينية: من الرؤية إلى الواقع نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول 2030”.

وشملت هذه اللقاءات وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينوبو بنت أحمدناه، وزير الموارد المنجمية والطاقة والصناعة والسياحة البوروندي حسن كيبيا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي ماتيا كاسيجا، ووزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى تيري باتريك أكولوزا، إضافة إلى وفود مشاركة من الفيدرالية السويسرية وجمهورية التشاد.

وتناول المسؤولون خلال هذه المباحثات سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية البينية بين الدول الإفريقية، بما يسهم في ترقية المبادلات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون القاري على أسس واقعية ومستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة تعكس الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في تعزيز الاندماج الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة.