-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

محمد فاسي
  • 66
  • 0
رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية
وزارة التجارة الخارجية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، عدداً من وزراء الدول الإفريقية المكلفين بالتجارة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فإن الاستقبال جاء في إطار اللقاءات الثنائية المنظمة على هامش المائدة المستديرة الوزارية المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “التجارة البينية: من الرؤية إلى الواقع نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول 2030”.

وشملت هذه اللقاءات وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينوبو بنت أحمدناه، وزير الموارد المنجمية والطاقة والصناعة والسياحة البوروندي حسن كيبيا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي ماتيا كاسيجا، ووزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى تيري باتريك أكولوزا، إضافة إلى وفود مشاركة من الفيدرالية السويسرية وجمهورية التشاد.

وتناول المسؤولون خلال هذه المباحثات سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية البينية بين الدول الإفريقية، بما يسهم في ترقية المبادلات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون القاري على أسس واقعية ومستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة تعكس الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في تعزيز الاندماج الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة.

مقالات ذات صلة
الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يدعو إلى توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يدعو إلى توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

إفريقيا تلتقي في الجزائر.. افتتاح معرض التجارة البينية برعاية رئاسية

إفريقيا تلتقي في الجزائر.. افتتاح معرض التجارة البينية برعاية رئاسية

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

7.2 بالمئة نسبة نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد