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اقتصاد

رزيق يتابع تقدّم مشروع “بلدنا الجزائر”

الشروق أونلاين
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رزيق يتابع تقدّم مشروع “بلدنا الجزائر”
ح.م
"بلدنا الجزائر"

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الأربعاء، على اجتماع عمل، مع رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر” علي جاسم علي يوسف العلي.

وخصّص الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، لمتابعة تقدم المشروع الاستثماري الذي تنجزه الشركة. بحضور المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالمشروع.

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“ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين مختلف المتدخلين، قصد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، بما يضمن تجسيده وفق الآجال المحددة”، يقول بيان الوزارة.

ويهدف مشروع “بلدنا” القطرية في الجزائر، إلى إنتاج 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا. التي تمثل نصف حاجات البلاد من هذه المادة، عبر تربية 270 ألف رأس من البقر.

ووصفت الشركة هذا المشروع بأنه “أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفّف في العالم”. وقالت إنه سيتربّع على مساحة 117 ألف هكتار.

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