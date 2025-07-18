رزيق يترأس اجتماعا حول مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومتابعة عمليات الاستيراد

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا حول مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومتابعة عمليات الاستيراد التي يقومون بها لحسابهم الخاص، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، 18 جويلية.

ووفقا لذات المصدر، يأتي هذا الاجتماع، الذي ضم ممثلي عدد من القطاعات الوزارية “في إطار الجهود الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومتابعة عمليات الاستيراد التي يقومون بها لحسابهم الخاص سواء التسيير و/أو التجهيز”.