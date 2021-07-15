بحضور الإطارات المركزية للوزارة
رزيق يترأس اجتماعا هاما يتعلق بعمليات الاستيراد
ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق،الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعا بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، خصص لمتابعة تطبيق المرسوم المتعلق باستيراد البضائع وإعادة بيعها على حالها.
ووفقا لبيان وزارة التجارة فقد أسدى رزيق الى المدراء تعليمات تتعلق بالتكفل التام بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية دائما في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم الذي يهدف أساسا إلى ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها، تنفيذا لإستراتيجية القطاع الرامية إلى توجيه نشاط المستوردين نحو الإنتاج المحلي والتصدير.