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الجزائر
بحضور الإطارات المركزية للوزارة

رزيق يترأس اجتماعا هاما يتعلق بعمليات الاستيراد

الشروق أونلاين
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رزيق يترأس اجتماعا هاما يتعلق بعمليات الاستيراد

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق،الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعا بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، خصص لمتابعة تطبيق المرسوم المتعلق باستيراد البضائع وإعادة بيعها على حالها.

ووفقا لبيان وزارة التجارة فقد أسدى رزيق الى المدراء تعليمات تتعلق بالتكفل التام بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية دائما في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم الذي يهدف أساسا إلى ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها، تنفيذا لإستراتيجية القطاع الرامية إلى توجيه نشاط المستوردين نحو الإنتاج المحلي والتصدير.

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