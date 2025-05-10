رزيق يحثّ الشركات الجزائرية على “الظفر بأكبر قدر ممكن” من صفقات معرض التجارة الإفريقية

ينتظر أن تصل قيمتها إلى 44 مليار دولار

حثّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق يوم السبت، الشركات الجزائرية العمومية والخاصة، على “الظفر بأكبر قدر ممكن” من اتفاقيات الشراكة التي ستعرفها الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر شهر سبتمبر المقبل، وينتظر أن تصل قيمتها إلى 44 مليار دولار.

كما دعا رزيق خلال أشغال ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة بمشاركة نحو 1000 متعامل اقتصادي ومستثمر وخبير من 43 بلد، المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع الجزائريين والأفارقة، إلى اغتنام فرصة تحسّن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الجزائر لبناء شراكات استثمارية وتجارية “حقيقية”. مبرزا أن العشرية المقبلة ستكون “عشرية الجزائر وإفريقيا”.

وقال رزيق إن ما تشهده الجزائر من “قفزة اقتصادية”، يجعلها تحمل آفاقا اقتصادية جد واعدة. داعيا إلى “استغلال كل الفرص المتاحة والإمكانات المادية والبشرية والطبيعية الهامة التي تزخر بها البلاد، لبناء شراكات اقتصادية حقيقية، وتحقيق عقود تجارية هامة”.

وأكد الوزير في ذات الإطار على أهمية “استغلال كل الفرص المتاحة في المستقبل القريب، مع آفاق العشرية القادمة. التي تعتبر عشرية القارة الإفريقية، والجزائر على وجه الخصوص”.

وأضاف رزيق أن الجزائر تسير “بخطى ثابتة” على الصعيد الاقتصادي. وهو ما تعكسه “المشاريع الكبرى، والإصلاحات الجوهرية الاستراتيجية الموجّهة نحو التكامل والتشاركية والانفتاح”.