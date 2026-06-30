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اقتصاد

رزيق يدعو لاعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض في ترقية الصادرات

الشروق أونلاين
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رزيق يدعو لاعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض في ترقية الصادرات
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من الاجتماع

شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض والصالونات الوطنية على تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وترقية الصادرات، خلال ترؤسه اجتماع عمل خُصص لتقييم التظاهرات الاقتصادية المنظمة خلال السداسي الأول من سنة 2026، وفق بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة والهيئة الجزائرية للتصدير، خصص لتقييم نتائج المعارض والصالونات الوطنية، حيث أكد الوزير أهمية الرفع من جودة تنظيم هذه الفعاليات وتحسين مردوديتها الاقتصادية، إلى جانب استحداث فرص جديدة للتصدير وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء مدى تحقيق هذه التظاهرات للأهداف المسطرة، لا سيما إبراز القدرات والإمكانات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته، فضلاً عن تمكين المؤسسات الجزائرية من التعريف بمنتجاتها وإقامة شراكات تجارية وصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز فرص التصدير، ورفع نسبة الإدماج الوطني، وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي.

كما خُصص الاجتماع لدراسة البرنامج المسطر لتنظيم المعارض والصالونات خلال السداسي الثاني من سنة 2026، والذي يتضمن تنظيم عدد من التظاهرات الاقتصادية والتجارية عبر مختلف ولايات الوطن.

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